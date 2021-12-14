Стоит ли паниковать? В Британии оценили темпы распространения штамма коронавируса "Омикрон"

Британские эксперты выразили опасения относительно новой волны коронавируса из-за "Омикрона"

Темпы распространения нового штамма коронавируса под названием "Омикрон" вызывают серьезную обеспокоенность. В частности, в британском Минздраве пришли к выводу, что он распространяется с "феноменальной скоростью".

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, передает Sky News.

По его словам, все что известно об Омикрон-штамме — это то, что он распространяется невиданно быстро и с таким положением вещей ни с одним из имеющихся до этого штаммов еще не сталкивались. Джавид указал, что количество новых случаев заболеваемости удваивается каждые два-три дня и это может свидетельствовать об угрозе новой волны коронавируса.

Британский министр отметил, что вакцинация эффективна от новой мутации COVID-19, но не две дозы вакцины, а три. Именно поэтому в Великобритании активно призывают делать бустерную дозу прививки и уже начали развертывать новые пункты вакцинации с 12-часовым графиком работы.

Глава Минздрава добавил, что в настоящее время в Британии "Омикроном" болеют 10 человек — все они лечатся в госпиталях и пока нет информации о том, что болезнь протекает у них тяжело. О летальных случаях от этой мутации также не сообщалось. И даже несмотря на то, что количество зараженных Омикрон-штаммом в Британии очень маленькое, власти все равно опасаются всплесков из-за высокой заразности штамма.

Напомним, по данным Минздрава Украины, в нашей стране этот штамм еще не был обнаружен, однако превентивные меры уже были приняты.

Как утверждают в ВОЗ, "Омикрон" более заразен и представляет опасность даже для тех людей, кто уже перенес инфицирование более старыми штаммами.