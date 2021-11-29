"Омикрон" подбирается все ближе: в каких странах уже замечена новая мутация коронавируса
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"Омикрон" обнаружен еще в шести странах.
Новый штамм коронавируса, который получил название "Омикрон", продолжает стремительно распространяться по миру и хотя в Украине его еще не обнаружили, но он уже добрался до восточной Европы. Согласно заявлениям ВОЗ, в настоящее время этот штамм является наиболее опасным среди известных штаммов коронавируса и эксперты даже сравнивают его с Эболой.
По состоянию на 28 ноября эту вариацию вируса нашли в Бельгии, Дании, Германии, Италии и Нидерландах, а также в Австралии, Ботсване, ЮАР, Великобритании, Гонконге и Израиле. А уже по состоянию на 29 ноября в этот список попали еще шесть стран.
Согласно данным INews, новые случаи нашли в:
- Испании;
- Швеции;
- Австрии;
- Чехии;
- Португалии;
- Канаде.
Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Согласно данным Минздрава Украины, в нашей стране этот штамм еще не был обнаружен, однако превентивные меры уже были приняты. Они включают в себя обязательную самоизоляцию для всех прибывающих из стран, расположенных на юге Африки, где и была обнаружена новая вариация коронавируса.
Как утверждают в ВОЗ, "Омикрон" является более заразным и представляет опасность даже для тех людей, кто уже перенес инфицирование более старыми штаммами.
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