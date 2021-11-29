"Омикрон" подбирается все ближе: в каких странах уже замечена новая мутация коронавируса

"Омикрон" обнаружен еще в шести странах.

Новый штамм коронавируса, который получил название "Омикрон", продолжает стремительно распространяться по миру и хотя в Украине его еще не обнаружили, но он уже добрался до восточной Европы. Согласно заявлениям ВОЗ, в настоящее время этот штамм является наиболее опасным среди известных штаммов коронавируса и эксперты даже сравнивают его с Эболой.

По состоянию на 28 ноября эту вариацию вируса нашли в Бельгии, Дании, Германии, Италии и Нидерландах, а также в Австралии, Ботсване, ЮАР, Великобритании, Гонконге и Израиле. А уже по состоянию на 29 ноября в этот список попали еще шесть стран.

Согласно данным INews, новые случаи нашли в:

Испании;

Швеции;

Австрии;

Чехии;

Португалии;

Канаде.

Омикрон по странам на 29 ноября

Согласно данным Минздрава Украины, в нашей стране этот штамм еще не был обнаружен, однако превентивные меры уже были приняты. Они включают в себя обязательную самоизоляцию для всех прибывающих из стран, расположенных на юге Африки, где и была обнаружена новая вариация коронавируса.

Как утверждают в ВОЗ, "Омикрон" является более заразным и представляет опасность даже для тех людей, кто уже перенес инфицирование более старыми штаммами.