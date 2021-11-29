В Минздраве ответили, есть ли "Омикрон" в Украине, и сделали вынужденный шаг: подробности
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Граждан призывают избегать визитов в страны, где зафиксировали новый штамм
В Украине еще не было ни одного случая заболеваемости штаммом COVID-19 "Омикрон", однако власти уже приняли меры, чтобы предотвратить его распространение.
Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Так, для предотвращения заражения граждан штаммом коронавируса "Омикрон", туристы, возвращающиеся из стран, где был обнаружен этот штамм, будут отправляться на самоизоляцию.
Речь идет о таких странах: Южно-Африканская Республика, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Королевство Лесото, Королевство Эсватини, Мозамбик.
Путешественников, проведших в вышеуказанных странах более 7 дней в течение последних двух недель, отправят на 14-дневную самоизоляцию. К слову, список государств могут расширить. Остальных граждан просят воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм.
Что такое "Омикрон"?
Штамм коронавируса B.1.1.529 впервые был обнаружен в Южной Африке — он появился в Ботсване. Новый коронавирус насчитывает 32 мутации и быстро распространяется. В связи с этим ВОЗ созвала экстренное заседание, после которого заявили, что новый штамм получил название "Омикрон" и его сейчас изучают.
По мнению врачей, "Омикрон" может стать причиной жестких ограничений и даже введения локдаунов, однако даже не это вызывает серьезных опасений. Некоторые специалисты начали сравнивать новую мутацию со смертоносной Эболой.
Также "Телеграф" сообщал, как распознать вариант COVID-19 под названием "Омикрон".
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