В Минздраве ответили, есть ли "Омикрон" в Украине, и сделали вынужденный шаг: подробности

Граждан призывают избегать визитов в страны, где зафиксировали новый штамм

В Украине еще не было ни одного случая заболеваемости штаммом COVID-19 "Омикрон", однако власти уже приняли меры, чтобы предотвратить его распространение.

Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, для предотвращения заражения граждан штаммом коронавируса "Омикрон", туристы, возвращающиеся из стран, где был обнаружен этот штамм, будут отправляться на самоизоляцию.

Речь идет о таких странах: Южно-Африканская Республика, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Королевство Лесото, Королевство Эсватини, Мозамбик.

Путешественников, проведших в вышеуказанных странах более 7 дней в течение последних двух недель, отправят на 14-дневную самоизоляцию. К слову, список государств могут расширить. Остальных граждан просят воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм.

Что такое "Омикрон"?

Штамм коронавируса B.1.1.529 впервые был обнаружен в Южной Африке — он появился в Ботсване. Новый коронавирус насчитывает 32 мутации и быстро распространяется. В связи с этим ВОЗ созвала экстренное заседание, после которого заявили, что новый штамм получил название "Омикрон" и его сейчас изучают.

По мнению врачей, "Омикрон" может стать причиной жестких ограничений и даже введения локдаунов, однако даже не это вызывает серьезных опасений. Некоторые специалисты начали сравнивать новую мутацию со смертоносной Эболой.

Также "Телеграф" сообщал, как распознать вариант COVID-19 под названием "Омикрон".