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Країни закривають кордони через "Омікрон": де вже виявили новий штам

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Новий мутований штам коронавірусу - Омікрон Новина оновлена 02 грудня 2021, 10:52
Новий мутований штам коронавірусу - Омікрон

Лише вакцинація та карантинні обмеження допоможуть виграти час та стримати поширення нового коронавірусного штаму, — переконані експерти

Напередодні представники Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомили про те, що оновлена версія коронавірусу під назвою "Омікрон, яку нещодавно виявили у Південній Америці, має дуже високі ризики сплесків інфекцій із занадто тяжкими наслідками.

Вказану інформацію відомство оприлюднило на своїй офіційній сторінці. 

Згідно повідомлення Агентства охорони здоров’я ООН, за попередніми доказами через "безпрецедентну кількість спайкових мутацій" "Омікрон" може розповсюджуватися від однієї людини до іншої.

Загальні глобальні ризики пов`язані з новим мутованим штамом оцінюють як дуже високі. 

Поки що в світі не зареєстровано жодного летального випадку від "Омікрону", але швидкість поширення, яку демонструє інфекція, вражає, адже зараз усе більше країн інформують про появу мутованого штаму на своїх територіях. 

До прикладу, в Іспанії перший підтверджений випадок "Омікрону" зафіксували 29 листопада. Хворобу виявили у чоловіка, який напередодні повернувся з Південної Африки.

Португалія ж повідомила вже про 13 випадків. Усі вони трапилися серед футболістів лісабонського футбольного клубу. 

Швеція, Шотландія, Австрія, Канада, Німеччина, Великобританія, Бельгія, Данія та Нідерланди також мають перші інфікування серед жителів. 

У свою чергу Японія вже оголосила про заборону на в’їзд для іноземців. Таке ж рішення прийняв Ізраїль. 

Деякі країни, серед яких США та члени Євросоюзу, заборонили в’їзд мандрівникам з Південної Африки.

За словами експертів, подібні карантинні обмеження допоможуть виграти трохи часу, аби вчена мали змогу детальніше вивчити мутований "Омікрон" та прискорити вакцинацію населення.

Нагадаємо також, як у МОЗ відповіли, чи є "Омікрон" в Україні, і закликали українців уникати візитів до країн, де зафіксували новий штам

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Теги:
#ВООЗ #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #Омікрон
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