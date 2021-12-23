В Україні стартувало третє коло щеплень від коронавірусу: хто і як може пройти ревакцинацію
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Ревакцинувалися від COVID-19 вже понад 500 людей.
В Україні вже розпочато вакцинацію від коронавірусу третьою, додатковою дозою щеплення. Поки що на неї можуть претендувати лише три категорії громадян – люди з проблемами зі здоров’ям (ВІЛ-інфіковані, з онкологією та інші), а також медики та співробітники інтернатів.
Як повідомили "Телеграфу" на гарячій лінії МОЗ — офіційного механізму отримання додаткового щеплення від коронавірусу для останніх двох категорій поки немає. За даними наказу — третю дозу вводять через пів року після перших двох і перевага має надаватися мРНК вакцинам. Якщо введення такого щеплення неможливе, можуть використовуватися векторні або інактивовані вакцини. В Україні застосовують два мРНК препарати – Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
З моменту початку запровадження третьої додаткової дози її отримали 596 осіб. Це люди з імуносупресією, онкологічними захворюваннями, після трансплантації.
Як отримати третю дозу:
- Щоб отримати ревакцинацію від коронавірусу, необхідно підпадати під критерії МОЗ.
- Потім людина має звернутися до свого сімейного або профільного лікаря та отримати направлення на вакцинацію. Зазначимо, що його можна проводити через 28 днів після закінчення звичайного курсу імунізації.
- Потім потрібно записатися в центр вакцинації або щеплення. Там, після введення препарату, лікар внесе дані до системи охорони здоров’я. Нагадаємо — дія сертифікату не продовжується.
- Вибір вакцини залежить від раніше застосовуваних препаратів. Перевага надається вакцині, якою були зроблені перші два уколи, або другий у разі використання різних.
Раніше "Телеграф" писав, що рішення щодо введення бустерної дози для вакцинації від коронавірусу для всіх категорій громадян, а також можливість продовження терміну дії ковідного сертифікату буде обговорюватися на початку 2022 року.
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