Рус

В Україні стартувало третє коло щеплень від коронавірусу: хто і як може пройти ревакцинацію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
260
В Україні вакцинацію від коронавірусу проводять 4 препаратами.
В Україні вакцинацію від коронавірусу проводять 4 препаратами.

Ревакцинувалися від COVID-19 вже понад 500 людей.

В Україні вже розпочато вакцинацію від коронавірусу третьою, додатковою дозою щеплення. Поки що на неї можуть претендувати лише три категорії громадян – люди з проблемами зі здоров’ям (ВІЛ-інфіковані, з онкологією та інші), а також медики та співробітники інтернатів.

Як повідомили "Телеграфу" на гарячій лінії МОЗ — офіційного механізму отримання додаткового щеплення від коронавірусу для останніх двох категорій поки немає. За даними наказу — третю дозу вводять через пів року після перших двох і перевага має надаватися мРНК вакцинам. Якщо введення такого щеплення неможливе, можуть використовуватися векторні або інактивовані вакцини. В Україні застосовують два мРНК препарати – Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

З моменту початку запровадження третьої додаткової дози її отримали 596 осіб. Це люди з імуносупресією, онкологічними захворюваннями, після трансплантації.

Як отримати третю дозу:

  • Щоб отримати ревакцинацію від коронавірусу, необхідно підпадати під критерії МОЗ.
  • Потім людина має звернутися до свого сімейного або профільного лікаря та отримати направлення на вакцинацію. Зазначимо, що його можна проводити через 28 днів після закінчення звичайного курсу імунізації.
  • Потім потрібно записатися в центр вакцинації або щеплення. Там, після введення препарату, лікар внесе дані до системи охорони здоров’я. Нагадаємо — дія сертифікату не продовжується.
  • Вибір вакцини залежить від раніше застосовуваних препаратів. Перевага надається вакцині, якою були зроблені перші два уколи, або другий у разі використання різних.

Раніше "Телеграф" писав, що рішення щодо введення бустерної дози для вакцинації від коронавірусу для всіх категорій громадян, а також можливість продовження терміну дії ковідного сертифікату буде обговорюватися на початку 2022 року.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #Третя доза
Механізм постановки на облік ще не оприлюднений
Україна
Жінок в Україні зобов’язують ставати на військовий облік: головне у трьох пунктах
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Механізм постановки на облік ще не оприлюднений
Жінок в Україні зобов’язують ставати на військовий облік: головне у трьох пунктах
Дата публікації
Категорія
Сергій Фурса
"Доведеться змиритися й платити", — економіст Фурса про тарифи та курс долара в Україні
Дата публікації
Категорія
В Україні вакцинацію від коронавірусу проводять 4 препаратами.
В Україні стартувало третє коло щеплень від коронавірусу: хто і як може пройти ревакцинацію
Дата публікації
Категорія
"Жовта" карантинна зона поповнилася шістьма областями
"Червоними" залишилися дві області: які правила карантину діють в Україні напередодні Нового року
Дата публікації
Категорія
Кількість ковідних хворих, як і раніше, зростає
Захворюваність зростає, а одужалих поменшало: свіжа COVID-статистика на 23 грудня