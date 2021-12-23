В Україні стартувало третє коло щеплень від коронавірусу: хто і як може пройти ревакцинацію

Ревакцинувалися від COVID-19 вже понад 500 людей.

В Україні вже розпочато вакцинацію від коронавірусу третьою, додатковою дозою щеплення. Поки що на неї можуть претендувати лише три категорії громадян – люди з проблемами зі здоров’ям (ВІЛ-інфіковані, з онкологією та інші), а також медики та співробітники інтернатів.

Як повідомили "Телеграфу" на гарячій лінії МОЗ — офіційного механізму отримання додаткового щеплення від коронавірусу для останніх двох категорій поки немає. За даними наказу — третю дозу вводять через пів року після перших двох і перевага має надаватися мРНК вакцинам. Якщо введення такого щеплення неможливе, можуть використовуватися векторні або інактивовані вакцини. В Україні застосовують два мРНК препарати – Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

З моменту початку запровадження третьої додаткової дози її отримали 596 осіб. Це люди з імуносупресією, онкологічними захворюваннями, після трансплантації.

Як отримати третю дозу:

Щоб отримати ревакцинацію від коронавірусу, необхідно підпадати під критерії МОЗ.

Потім людина має звернутися до свого сімейного або профільного лікаря та отримати направлення на вакцинацію. Зазначимо, що його можна проводити через 28 днів після закінчення звичайного курсу імунізації.

Потім потрібно записатися в центр вакцинації або щеплення. Там, після введення препарату, лікар внесе дані до системи охорони здоров’я. Нагадаємо — дія сертифікату не продовжується.

Вибір вакцини залежить від раніше застосовуваних препаратів. Перевага надається вакцині, якою були зроблені перші два уколи, або другий у разі використання різних.

Раніше "Телеграф" писав, що рішення щодо введення бустерної дози для вакцинації від коронавірусу для всіх категорій громадян, а також можливість продовження терміну дії ковідного сертифікату буде обговорюватися на початку 2022 року.