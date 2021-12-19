Бустерна доза COVID-вакцини: стало відомо, коли щеплення дозволять усім громадянам
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Наразі третя доза щеплення від коронавірусу передбачена лише для важкохворих громадян
Бустерна доза вакцини від коронавірусу стала доступною лише для певного переліку громадян, а фінальне рішення щодо інших категорій ухвалять на початку наступного року.
Як повідомив головний санлікар України Ігор Кузін в ефіру "Сніданку з 1+1", фінальне рішення щодо введення третьої дози вакцини від COVID-19 МОЗ буде ухвалювати у січні.
"Тоді буде рішення про подовження або не подовження терміну дії сертифікату (про вакцинацію — ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського Союзу, і ВООЗ", — заявив Кузін.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Головний санлікар додав, що третя доза COVID-вакцини підсилює імунітет і є особливо актуальною для тих громадян, які вакцинувалися дев’ять-десять місяців тому.
Зараз бустерне щеплення доступне лише для людей з ВІЛ, онкологічними захворюваннями та тих, хто пройшов трансплантацію органів.
Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19
Раніше повідомлялося, що буде з COVID-сертифікатами після третьої дози щеплення від коронавірусу. Також "Телеграф" писав, що в Україні продовжили коронавірусний адаптивний карантин ще на кілька місяців — до 31 березня 2022 року.
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