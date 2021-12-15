В Україні продовжили карантин: які обмеження діятимуть
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Для того, щоб карантин менше впливав на життя українців, необхідно мати низку дозвільних COVID-документів.
Українські області поступово виходять із "червоної зони" карантину — з останніх у м’якшу епідзону перейшли Вінницька та Хмельницька області. Попри зниження показників захворюваності на коронавірус, в Україні продовжили період адаптивного карантину до 31 березня 2022 року.
Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що всі карантинні заходи — від масочного режиму до пропуску до громадських місць із COVID-сертифікатами залишаються в силі.
"Телеграф" нагадує основні правила карантинного життя в Україні.
У "жовтій зоні"
Заборонено:
- працювати закладам освіти з невакцинованими педагогами (мінімум — 1 доза)
- проводити масові заходи
- працювати культурно-розважальній сфері (серед них театри та кіно)
- працювати закладам громадського харчування (тільки на виніс чи доставка)
- працювати спортзалам та басейнам
- працювати закладам з розміщення (крім готелів, санаторіїв та соцзакладів)
- їздити між країнами та областями.
Заборони знімаються якщо у персоналу та відвідувачів є:
- "Ковід" сертифікати про вакцинацію ("жовтий" або паперова довідка при першій дозі або "зелений" при повному курсі імунізації від коронавірусу). Зазначимо, що "жовтий" діє лише 30 днів.
- Міжнародне свідоцтво про вакцинацію або іноземний COVID-сертифікат (термін дії — рік, як і "зелений" сертифікат).
- Негативний ПЛР або антиген-тест (72 години).
- Сертифікат про одужання від "ковіду" (діє 105 днів).
У "червоній зоні"
Заборонено:
- працювати закладам освіти з невакцинованим персоналом
- працювати ТРЦ та розважальним закладам
- продавати непродовольчі товари, наприклад, на ринках
- працювати закладам побутового обслуговування та надавати послуги з розміщення
- проводити масові заходи
- працювати культурним установам, кіно та театрам
- працювати закладам громадського харчування (тільки доставка та на виніс)
- працювати спортзалам та басейнам
- їздити країною та за кордон.
Заборони знімаються якщо у персоналу та відвідувачів є:
- "зелений" COVID-сертифікат про вакцинацію, міжнародне свідоцтво або іноземний аналогічний документ (усі діють 365 днів)
- негативний результат ПЛР або антиген-тесту на коронавірус (його вистачить на 72 години)
- сертифікат про одужання (розрахований на 105 днів).
Не скасовуються в "червоній" та "жовтій" зонах навіть за наявності ковід-документів такі норми:
- Перевезення пасажирів понад певну кількість осіб. Її розраховують за такою формулою: кількість сидячих плюс половина місць для стояння.
- На вулиці потрібно бути з документами, що засвідчують особу.
- Самовільне залишення місця самоізоляції або обсервації.
- При самоізоляції понад 50% учнів та співробітників не можуть працювати заклади освіти.
Зазначимо, що згідно з даними МОЗ в Україні, у "червоній" зоні залишилося вісім областей: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні експерти очікують на нову хвилю коронавірусу вже в середині зими. Їхні побоювання викликає штам "Омікрон". Він ще маловивчений, але демонструє погану реакцію на вакцини. Вчені говорять про необхідність дози бустера. Її в Україні вже запровадили для певних груп населення.
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