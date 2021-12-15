В Україні продовжили карантин: які обмеження діятимуть

Для того, щоб карантин менше впливав на життя українців, необхідно мати низку дозвільних COVID-документів.

Українські області поступово виходять із "червоної зони" карантину — з останніх у м’якшу епідзону перейшли Вінницька та Хмельницька області. Попри зниження показників захворюваності на коронавірус, в Україні продовжили період адаптивного карантину до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що всі карантинні заходи — від масочного режиму до пропуску до громадських місць із COVID-сертифікатами залишаються в силі.

"Телеграф" нагадує основні правила карантинного життя в Україні.

У "жовтій зоні"

Заборонено:

працювати закладам освіти з невакцинованими педагогами (мінімум — 1 доза)

проводити масові заходи

працювати культурно-розважальній сфері (серед них театри та кіно)

працювати закладам громадського харчування (тільки на виніс чи доставка)

працювати спортзалам та басейнам

працювати закладам з розміщення (крім готелів, санаторіїв та соцзакладів)

їздити між країнами та областями.

Заборони знімаються якщо у персоналу та відвідувачів є:

"Ковід" сертифікати про вакцинацію ("жовтий" або паперова довідка при першій дозі або "зелений" при повному курсі імунізації від коронавірусу). Зазначимо, що "жовтий" діє лише 30 днів.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію або іноземний COVID-сертифікат (термін дії — рік, як і "зелений" сертифікат).

Негативний ПЛР або антиген-тест (72 години).

Сертифікат про одужання від "ковіду" (діє 105 днів).

У "червоній зоні"

Заборонено:

працювати закладам освіти з невакцинованим персоналом

працювати ТРЦ та розважальним закладам

продавати непродовольчі товари, наприклад, на ринках

працювати закладам побутового обслуговування та надавати послуги з розміщення

проводити масові заходи

працювати культурним установам, кіно та театрам

працювати закладам громадського харчування (тільки доставка та на виніс)

працювати спортзалам та басейнам

їздити країною та за кордон.

Заборони знімаються якщо у персоналу та відвідувачів є:

"зелений" COVID-сертифікат про вакцинацію, міжнародне свідоцтво або іноземний аналогічний документ (усі діють 365 днів)

негативний результат ПЛР або антиген-тесту на коронавірус (його вистачить на 72 години)

сертифікат про одужання (розрахований на 105 днів).

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Не скасовуються в "червоній" та "жовтій" зонах навіть за наявності ковід-документів такі норми:

Перевезення пасажирів понад певну кількість осіб. Її розраховують за такою формулою: кількість сидячих плюс половина місць для стояння.

На вулиці потрібно бути з документами, що засвідчують особу.

Самовільне залишення місця самоізоляції або обсервації.

При самоізоляції понад 50% учнів та співробітників не можуть працювати заклади освіти.

Зазначимо, що згідно з даними МОЗ в Україні, у "червоній" зоні залишилося вісім областей: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні експерти очікують на нову хвилю коронавірусу вже в середині зими. Їхні побоювання викликає штам "Омікрон". Він ще маловивчений, але демонструє погану реакцію на вакцини. Вчені говорять про необхідність дози бустера. Її в Україні вже запровадили для певних груп населення.