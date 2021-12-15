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В Україні продовжили карантин: які обмеження діятимуть

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Карантин продовжили ще майже на 4 місяці Новина оновлена 15 грудня 2021, 15:09
Карантин продовжили ще майже на 4 місяці

Для того, щоб карантин менше впливав на життя українців, необхідно мати низку дозвільних COVID-документів.

Українські області поступово виходять із "червоної зони" карантину — з останніх у м’якшу епідзону перейшли Вінницька та Хмельницька області. Попри зниження показників захворюваності на коронавірус, в Україні продовжили період адаптивного карантину до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що всі карантинні заходи — від масочного режиму до пропуску до громадських місць із COVID-сертифікатами залишаються в силі.

"Телеграф" нагадує основні правила карантинного життя в Україні.

У "жовтій зоні"

Заборонено:

  • працювати закладам освіти з невакцинованими педагогами (мінімум — 1 доза)
  • проводити масові заходи
  • працювати культурно-розважальній сфері (серед них театри та кіно)
  • працювати закладам громадського харчування (тільки на виніс чи доставка)
  • працювати спортзалам та басейнам
  • працювати закладам з розміщення (крім готелів, санаторіїв та соцзакладів)
  • їздити між країнами та областями.

Заборони знімаються якщо у персоналу та відвідувачів є:

  • "Ковід" сертифікати про вакцинацію ("жовтий" або паперова довідка при першій дозі або "зелений" при повному курсі імунізації від коронавірусу). Зазначимо, що "жовтий" діє лише 30 днів.
  • Міжнародне свідоцтво про вакцинацію або іноземний COVID-сертифікат (термін дії — рік, як і "зелений" сертифікат).
  • Негативний ПЛР або антиген-тест (72 години).
  • Сертифікат про одужання від "ковіду" (діє 105 днів).

У "червоній зоні"

Заборонено:

  • працювати закладам освіти з невакцинованим персоналом
  • працювати ТРЦ та розважальним закладам
  • продавати непродовольчі товари, наприклад, на ринках
  • працювати закладам побутового обслуговування та надавати послуги з розміщення
  • проводити масові заходи
  • працювати культурним установам, кіно та театрам
  • працювати закладам громадського харчування (тільки доставка та на виніс)
  • працювати спортзалам та басейнам
  • їздити країною та за кордон.

Заборони знімаються якщо у персоналу та відвідувачів є:

  • "зелений" COVID-сертифікат про вакцинацію, міжнародне свідоцтво або іноземний аналогічний документ (усі діють 365 днів)
  • негативний результат ПЛР або антиген-тесту на коронавірус (його вистачить на 72 години)
  • сертифікат про одужання (розрахований на 105 днів).

Не скасовуються в "червоній" та "жовтій" зонах навіть за наявності ковід-документів такі норми:

  • Перевезення пасажирів понад певну кількість осіб. Її розраховують за такою формулою: кількість сидячих плюс половина місць для стояння.
  • На вулиці потрібно бути з документами, що засвідчують особу.
  • Самовільне залишення місця самоізоляції або обсервації.
  • При самоізоляції понад 50% учнів та співробітників не можуть працювати заклади освіти.

Зазначимо, що згідно з даними МОЗ в Україні, у "червоній" зоні залишилося вісім областей: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні експерти очікують на нову хвилю коронавірусу вже в середині зими. Їхні побоювання викликає штам "Омікрон". Він ще маловивчений, але демонструє погану реакцію на вакцини. Вчені говорять про необхідність дози бустера. Її в Україні вже запровадили для певних груп населення.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Covid-19
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