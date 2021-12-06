Україну — "на замок": список місць, куди можна потрапити лише з ковідними документами

Без довідки про вакцинацію українці можуть ходити до аптеки та продуктових магазинів

Починаючи із понеділка, 6 грудня, українці почали жити за новими карантинними правилами. Серед нововведень — неможливість відвідування громадських місць без ковідних сертифікатів, які б підтверджували отримання двох доз вакцини.

"Телеграф", посилаючись на інформацію МОЗ, нагадає, куди тепер можна потрапити невакцинованим людям, а в які локації для них вхід заборонено.

Що виявилося "під замком"?

Деякі заклади від початку пандемії отримали свої обмеження при організації робочого процесу. Однак після того, як українці почали вакцинуватися, правила трохи пом’якшили.

Тепер же, якщо людина має сертифікат про щеплення, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу, вона може потрапити практично куди завгодно. Але якщо жодного з таких документів у вас немає, то частина закладів для вас закрита.

До таких локацій відносяться:

кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування;

торгові центри, кінотеатри та театри;

непродовольчі магазини та ринки;

фітнес-центри, басейни та спортзали;

різні заклади культури, зокрема музеї;

атракціони на свіжому повітрі (наприклад, колесо огляду в парку) та зоопарки.

Що є, як і раніше?

Є й ті громадські місця, які залишились для українців у вільному доступі.

Банки. Передбачається, що люди повинні мати можливість без обмежень здійснювати фінансові операції. Продуктові магазини Ці торгові точки не закривалися навіть у найсуворіші обмеження локдаунів. Причина зрозуміла – кожному треба щось їсти. Аптеки та ветаптеки. Доступ до медикаментів — як для людей, так і тварин, — залишається відкритим. Автозаправні станції. Влада не обмежує пересування транспорту і, відповідно, роботу АЗС, які забезпечують автомобілі паливом.

При цьому в таких місцях, як і раніше, слід знаходитися в захисній масці і дотримуватися мінімальної дистанції в півтора метри.

Зазначимо, що із 6 грудня також змінилися деякі правила щодо використання самих ковідних сертифікатів. Частина втратить свою дійсність, адже термін їх використання скоротиться зі 120 до 30 днів.

Додаткові карантинні обмеження запроваджує не лише Україна, а й багато інших держав у всьому світі. Виною тому — швидке поширення "омікрон"-варіанту COVID-19, який виявили вже і у сусідній із нами Румунією. Ми повідомляли, чи існує можливість заразитися "Омікроном" після "Дельти", а також про різницю між цими штамами коронавірусу.