Україна посилила правила карантину: що потрібно знати і куди більше не пустять без COVID-сертифікату

Обмеження у "жовтій" та "червоній" зоні будуть суттєвими для тих, хто не має сертифікатів про вакцинацію

Україна з понеділка, 6 грудня, починає жити за новими правилами адаптивного карантину. Найбільша кількість обмежень стосується "жовтої" та "червоної" епідемічних зон.

Про це "Телеграф" повідомляє, спираючись на дані Міністерства охорони здоров’я.

Нові правила для "жовтої" зони карантину

З 6 грудня у регіонах, де введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, заборонено:

робота закладів освіти, де увесь персонал (100%) не отримав хоча б одну дозу вакцини від COVID-19$

проведення масових заходів (виключення лише для атестації школярів та студентів);

робота кінотеатрів, театрів, закладів культури;

робота кафе та ресторанів (крім доставки та замовлень навинос);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів розміщень (виняток для готелів, санаторіїв і соціальних закладів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Важливо! Що увесь вищевказаний перелік заборон буде розповсюджуватися на невакцинованих громадян та колективів. Для уникнення заборони на роботу у "жовтій" зоні необхідно мати :

"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (термін дії "жовтого" сертифікату скоротили — тепер він чинний 30 днів замість 120);

"зелений" сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію або іноземний COVID-сертифікат (чинні 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на коронавірус (діє 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів з моменту встановлення діагнозу).

Нові правила "жовтої" зони, які набрали чинності 6 грудня

Нові правила "червоної" зони карантину

У "червоній" зоні карантину з 6 грудня закриють:

кафе, ресторани, бари (крім адресної доставки та замовлень навинос)

школи, університети та інші заклади освіти, де повний курс вакцинації не пройшли 100% працівників (виняток лише для початкової школи та дитсадків);

ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

непродовольчі ринки, магазини, спортзали, басейни та фітнес-центри, заклади культури.

Важливо! Щоб уникнути цих обмежень персонал закладів та відвідувачі мають бути вакцинованими на 100%, тобто отримати дві вакцини від COVID-19 і відповідний документ про це, або ж мати негативний ПЛР чи експрес-тест на COVID-19.

Нові правила "червоної" зони, які набрали чинності 6 грудня

Незмінні правила для всіх зон

На усіх рівнях епідемічної небезпеки буде діяти низка обмежень, яких не скасовує навіть наявність COVID-сертифікатів. А саме:

робота закладів освіти, де 50% учнів та працівників пішли на самоізоляцію;

перебування у громадських місцях без документів;

забороняється самовільно покидати місце обсервації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, у яких регіонах України спостерігається позитивна динаміка COVID-19 і хто зовсім скоро перейде у "жовту" зону карантину.