Україна запроваджує нові обмеження для невакцинованих: якими будуть правила карантину з 6 грудня

Оновлені правила почнуть діяти вже 6 грудня.

В Україні буде переглянуто карантинні обмеження, які в основному торкнуться "жовту" зону. Змін насправді не так вже й багато, але вони помітно позначаться на житті невакцинованих громадян, а також людей, які отримали лише одну дозу вакцини від коронавірусу.

Це випливає з інформації, оприлюдненої пресслужбою МОЗ.

Насамперед зміни вплинуть на роботу громадських закладів чи то кафе, ресторани, готелі, спортзали, кінотеатри та інше.

Зокрема, з 6 грудня всім працівникам подібних закладів у жовтій зоні доведеться отримати хоча б одну дозу вакцини, тоді як раніше дозволялося мати 75% вакцинованого персоналу. Натомість невакцинованим працівникам все ще дозволяється мати при собі негативний тест на коронавірус або довідку про одужання.

Якщо раніше закладам у "жовтій зоні" була надана можливість вибору між не перевіряти "ковідні" документи та дотримуватися правил карантину, або перевіряти документи та не дотримуватися правил карантину, то з понеділка такої опції більше не буде. Тепер усі заклади зобов’язані перевіряти документи і вони мають бути як у працівників, так і у відвідувачів.

Крім того, з 6 грудня буде скорочено термін дії "жовтого" сертифікату вакцинації (щодо отримання першої дози вакцини). Він діятиме лише 30 днів, проти 120 раніше. Тобто громадяни, які отримали першу дозу понад 31 день тому і не отримали другу, втратять можливість користуватися цим документом.

Таким чином у "жовтій зоні" українцям без вищезгаданих документів буде заборонено відвідувати:

навчальні заклади, якщо 50% учнів та працівників перебувають на самоізоляції;

навчальні заклади, де немає 100% вакцинованих працівників;

масові заходи;

кінотеатри, театри та інші заклади культури;

заклади громадського харчування;

спортзали та басейни;

Також обмеження, як і колись, діють на пасажирські перевезення між областями.

На вакцинованих українців, а також свідоцтво про перенесену хворобу або негативний тест на COVID-19, всі ці обмеження не поширюються.

У будь-якій із карантинних зон заборонено:

самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації;

виходити надвір без документа, що підтверджує особистість;

Незалежно від зони карантину роботу продовжуватимуть АЗС, продуктові магазини, банки, аптеки та ветеринарні магазини. Однак дотримання правил про носіння маски та дотримання соціальної дистанції при їх відвідуванні є обов’язковим.

Як повідомлялося раніше, через нову варіацію коронавірусу, а саме штаму "Омікрон", Україна обмежила в’їзд для громадян восьми держав. Водночас цей, більш заразний штам, вже був виявлений у сусідній Румунії.