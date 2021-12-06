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Украину — "на замок": список мест, куда можно попасть только по ковидным документам

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Для посещения общественных мест "желтого" COVID-сертификата больше не достаточно Новость обновлена 06 декабря 2021, 10:42
Для посещения общественных мест "желтого" COVID-сертификата больше не достаточно

Без справки о вакцинации украинцы могут ходить в аптеку и продуктовые магазины

С понедельника, 6 декабря, украинцы начали жить по новым карантинным правилам. Среди прочих нововведений — невозможность посещения общественных мест без ковидных сертификатов, подтверждающих получение двух доз вакцины.

"Телеграф", ссылаясь на информацию Минздрава, напомнит, куда теперь можно попасть невакцинированным людям, а в какие локации для них вход воспрещен.

Что оказалось "под замком"?

Некоторые заведения с самого начала пандемии получили свои ограничения при организации рабочего процесса. Однако после того, как украинцы принялись вакцинироваться, правила слегка смягчили. 

Теперь же, если человек имеет сертификат о прививке, негативный ПЦР-тест или же справку о выздоровлении от коронавируса, он может попасть практически куда угодно. Но если же ни одного из таких документов у вас нет, то часть заведений для вас закрыта.

К таким локациям относятся:

  • кафе, рестораны и другие заведения общепита;
  • торговые центры, кинотеатры и театры;
  • непродовольственные магазины и рынки;
  • фитнес-центры, бассейны и спортзалы;
  • различные заведения культуры, в том числе музеи;
  • аттракционы на свежем воздухе (к примеру, колесо обозрения в парке) и зоопарки.

Что доступно, как и прежде?

Есть и те общественные места, которые остались для украинцев в свободном доступе.

  1. Банки. Предполагается, что люди должны иметь возможность без ограничений совершать финансовые операции.
  2. Продуктовые магазины. Эти торговые точки не закрывались даже в самые суровые ограничения локдаунов. Причина понятна — каждому нужно что-то кушать.
  3. Аптеки и ветаптеки. Доступ к медикаментам как для человека, так и для животных остается открытым.
  4. Автозаправочные станции. Власти не ограничивают передвижения транспорта и, соответственно, работу АЗС, которые снабжают автомобили топливом.

При этом в таких местах по-прежнему следует находиться в защитной маске и соблюдать минимальную дистанцию в полтора метра.

Отметим, что с 6 декабря также поменялись некоторые правила относительно использования самих ковидных сертификатов. Часть из них потеряет свою действительность, ведь срок их использования сократится со 120 до 30 дней.

К слову, дополнительные карантинные ограничения вводит не только Украина, но и многие другие государства по всему миру. Виной тому — быстрое распространение "омикрон"-варианта COVID-19, который обнаружили уже и в соседней с нами Румынией. Мы сообщали, существует ли возможность заразиться "Омикроном" после "Дельты", а также о разнице между этими штаммами коронавируса.

Теги:
#Украина #Карантин #Сертификат #Коронавирус #Covid-19 #COVID-сертификат
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