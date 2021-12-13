Ще дві області залишають "червону зону"

Карантин у двох областях пом’якшують із 15 грудня.

В Україні продовжує знижуватись кількість нових випадків COVID-19, що може бути пов’язаним зі зменшенням кількості тестувань на вихідних. Проте позитивну динаміку спостерігають і в Кабміні, у зв’язку з чим було ухвалено рішення вивести ще два українські регіони з "червоної зони".

Про це повідомив міністр Олег Немчинов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що члени комісії з ТЕБ та НС під час засідання у понеділок зійшлися на думці щодо переведення Хмельницької та Вінницької областей у "жовту зону".

Таким чином, ці області опівночі 15 грудня почнуть жити за більш м’якими карантинними правилами.

Як повідомлялося раніше, з 6 грудня в Україні набули чинності нові правила карантину для "жовтої зони". Зокрема, тепер для всіх громадських закладів діє вимога про наявність 100% вакцинованого персоналу. Крім того, відвідувати їх можуть лише вакциновані або перехворілі люди, а також ті, у кого є негативний тест на COVID-19.

При цьому перевірка відповідних документів стала обов’язковою для всіх закладів, крім АЗС, продуктових магазинів, банків, аптек та ветеринарних магазинів.