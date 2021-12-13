Рус

Ще дві області залишають "червону зону"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
Карантин Новина оновлена 13 грудня 2021, 18:22
Карантин

Карантин у двох областях пом’якшують із 15 грудня.

В Україні продовжує знижуватись кількість нових випадків COVID-19, що може бути пов’язаним зі зменшенням кількості тестувань на вихідних. Проте позитивну динаміку спостерігають і в Кабміні, у зв’язку з чим було ухвалено рішення вивести ще два українські регіони з "червоної зони".

Про це повідомив міністр Олег Немчинов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що члени комісії з ТЕБ та НС під час засідання у понеділок зійшлися на думці щодо переведення Хмельницької та Вінницької областей у "жовту зону".

Таким чином, ці області опівночі 15 грудня почнуть жити за більш м’якими карантинними правилами.

Як повідомлялося раніше, з 6 грудня в Україні набули чинності нові правила карантину для "жовтої зони". Зокрема, тепер для всіх громадських закладів діє вимога про наявність 100% вакцинованого персоналу. Крім того, відвідувати їх можуть лише вакциновані або перехворілі люди, а також ті, у кого є негативний тест на COVID-19.

При цьому перевірка відповідних документів стала обов’язковою для всіх закладів, крім АЗС, продуктових магазинів, банків, аптек та ветеринарних магазинів.

Теги:
#Вінницька область #Хмельницька область #Карантин #Коронавірус #Covid-19
Російські війська
Україна
П’ять сценаріїв вторгнення в Україну: експерт розповів, які варіанти має Путін.
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські війська
П’ять сценаріїв вторгнення в Україну: експерт розповів, які варіанти має Путін.
Дата публікації
Категорія
Карантин
Ще дві області залишають "червону зону"
Дата публікації
Категорія
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі
Дата публікації
Категорія
Тисячу за вакцинацію почнуть видавати з 19 грудня
"Вовину тисячу" за вакцинацію від COVID-19 можна буде витратити на ліки, але це стосується не всіх
Дата публікації
Категорія
У згорілому авто знайшли автомат із дистанційним керуванням
Хотів вбити депутата, але не вийшло: нові подробиці НП з автомобілем у Дніпрі