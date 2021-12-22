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Україна розпочинає ревакцинацію проти COVID-19: хто першим отримає бустерну дозу

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Поки бустер доступний далеко не всім категоріям населення Новина оновлена 22 грудня 2021, 23:01
Поки бустер доступний далеко не всім категоріям населення

Додатково щепитися можна людям, у яких з отримання другої дози вже минуло пів року

Одержання третього щеплення проти коронавірусної хвороби в Україні обговорюється протягом кількох останніх тижнів. І поки остаточне рішення щодо бустера для всіх категорій населення ще не прийняли, медичні працівники та співробітники інтернатів можуть розраховувати на ревакцинацію.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Представникам цих професій дозволено отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19 через пів року після завершення попереднього, дводозного курсу щеплень.

При цьому ревакцинація здійснюватиметься лише єдиним типом препарату — за допомогою мРНК-вакцин. Це означає, що в хід підуть або Pfizer, або Moderna. Те, якими вакцинами людина була щеплена раніше, на це не впливає.

Також у МОЗ пообіцяли, що незабаром українці зможуть отримати і спеціальні сертифікати про ревакцинацію, що підтверджують отримання бустера.

Нагадаємо, що деякі громадяни теж мають право зробити щеплення проти "корони" втретє вже зараз. До цієї категорії населення належать люди з тяжкими захворюваннями та вкрай зниженим імунітетом. Таким українцям бустер можна отримати вже через 28 днів після другого щеплення.

Остаточне рішення щодо ревакцинації для кожного бажаючого влада обіцяє прийняти у січні.

Зазначимо, що додаткова доза вакцини проти ковіду може допомогти протистояти "омікрон"-варіанту, який виявлено в Україні і який вже лютує в інших країнах світу. При цьому українцям теж слід очікувати на черговий сплеск захворюваності через "Омікрон" — але вже після новорічних свят.

Теги:
#МОЗ #Вакцинація #Коронавірус #Бустер #Covid-19 #Третя доза
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