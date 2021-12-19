Локдаун та обмеження: Європа вживає екстрених заходів у зв’язку з "Омікроном"

У деяких країнах суворі обмеження запровадять на період різдвяних свят

Через штам коронавірусу "Омікрон", перший випадок якого виявили в Україні, Європейські країни почали запроваджувати жорсткі обмежувальні заходи. Деякі країни навіть на свята оголосили про сувору самоізоляцію.

Як передає ВВС, через "Омікрон" у Нідерландах оголосили "різдвяний карантин". На свята в країні закриють неосновні магазини, бари, тренажерні зали, перукарні та інші громадські місця. Крім того, громадянам країни частково заборонять приймати гостей — на сім’ю допускається лише два гості, а на свято — чотири. Нові обмеження через мутацію коронавірусу набирають чинності з 19 грудня і діятимуть щонайменше до середини січня.

Про додаткові епідемічні заходи заявили у Великій Британії. Зокрема, у Лондоні оголосили режим "надзвичайної події", заявивши, що це допоможе уникнути перебоїв у роботі життєво важливих служб, а також у вакцинації "бустерними" дозами.

А в Німеччині, як передає The Guardian, у спробах утримати Omicron вирішили посилити обмеження на поїздки з Великобританії. Дозвіл на в’їзд до Німеччини отримають лише громадяни та резиденти країни, їхні партнери та діти, а також транзитні пасажири. Для в’їзду з Британії знадобиться негативний ПЛР-тест, а також 14-денна самоізоляція. У Франції також запровадили аналогічні обмеження.

Тим часом в Україні, як повідомляв "Телеграф", через "Омікрон" почала діяти заборона на в’їзд громадян деяких африканських держав.