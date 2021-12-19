Укр

Локдаун и ограничения: Европа принимает экстренные меры в связи с "Омикроном"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
159
Штамм коронавируса "Омикрон" вынудил некоторые страны закрыть границы Новость обновлена 19 декабря 2021, 08:41
Штамм коронавируса "Омикрон" вынудил некоторые страны закрыть границы

В некоторых странах суровые ограничения введут на период рождественских праздников

Из-за штамма коронавируса "Омикрон", первый случай которого обнаружили в Украине, Европейские страны начали вводить жесткие ограничительные меры. Некоторые страны даже на праздники объявили о строгой самоизоляции.

Как передает BBC, из-за "Омикрона" в Нидерландах объявили "рождественский карантин". На праздники в стране закроют неосновные магазины, бары, тренажерные залы, парикмахерские и другие общественные места. Кроме того, гражданам страны частично запретят принимать гостей — на семью допускается лишь два гостя, а в праздник — четыре. Новые ограничения из-за мутации коронавируса вступают в силу с 19 декабря и будут действовать как минимум до средины января. 

О дополнительных эпидемических мерах заявили в Великобритании. В частности, в Лондоне объявили режим "значительного происшествия", заявив, что это поможет избежать перебоев в работе жизненно важных служб, а также — в вакцинации "бустерными" дозами.

А в Германии, как передает The Guardian, в попытках сдержать Omicron приняли решение ужесточить ограничения на поездки из Великобритании. Разрешение на въезд в Германию получат только граждане и резиденты страны, их партнеры и дети, а также транзитные пассажиры. Для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест, а также 14-дневная самоизоляция. Во Франции также ввели аналогичные ограничения.

Тем временем в Украине, как сообщал "Телеграф", из-за "Омикрона" начал действовать запрет на въезд граждан некоторых африканских государств.

Теги:
#Германия #Нидерланды #Британия #Коронавирус #Ограничения #Covid-19 #Локдаун #Омикрон
Штамм коронавируса "Омикрон" вынудил некоторые страны закрыть границы
Мир
Локдаун и ограничения: Европа принимает экстренные меры в связи с "Омикроном"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Штамм коронавируса "Омикрон" вынудил некоторые страны закрыть границы
Локдаун и ограничения: Европа принимает экстренные меры в связи с "Омикроном"
Дата публикации
Категория
У звезд бывают весьма необычные просьбы в райдерах
Сортировка M&M’s по цвету и нога хамона: что необычного украинские звёзды требуют в своих райдерах
Дата публикации
Категория
За 18 декабря умерло 176 украинцев
Число выздоровевших упало втрое: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 19 декабря
Дата публикации
Категория
День Святого Николая отмечается 19 декабря
День Святого Николая: священник рассказал, что нужно сделать в этот день
Дата публикации
Категория
Денис Беринчик и Иса Чаниев
Беринчик вынес россиянина Чаниева, но это далось ему непросто (видео)