Локдаун и ограничения: Европа принимает экстренные меры в связи с "Омикроном"

В некоторых странах суровые ограничения введут на период рождественских праздников

Из-за штамма коронавируса "Омикрон", первый случай которого обнаружили в Украине, Европейские страны начали вводить жесткие ограничительные меры. Некоторые страны даже на праздники объявили о строгой самоизоляции.

Как передает BBC, из-за "Омикрона" в Нидерландах объявили "рождественский карантин". На праздники в стране закроют неосновные магазины, бары, тренажерные залы, парикмахерские и другие общественные места. Кроме того, гражданам страны частично запретят принимать гостей — на семью допускается лишь два гостя, а в праздник — четыре. Новые ограничения из-за мутации коронавируса вступают в силу с 19 декабря и будут действовать как минимум до средины января.

О дополнительных эпидемических мерах заявили в Великобритании. В частности, в Лондоне объявили режим "значительного происшествия", заявив, что это поможет избежать перебоев в работе жизненно важных служб, а также — в вакцинации "бустерными" дозами.

А в Германии, как передает The Guardian, в попытках сдержать Omicron приняли решение ужесточить ограничения на поездки из Великобритании. Разрешение на въезд в Германию получат только граждане и резиденты страны, их партнеры и дети, а также транзитные пассажиры. Для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест, а также 14-дневная самоизоляция. Во Франции также ввели аналогичные ограничения.

Тем временем в Украине, как сообщал "Телеграф", из-за "Омикрона" начал действовать запрет на въезд граждан некоторых африканских государств.