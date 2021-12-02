Украина закрывает границы для туристов из некоторых государств: полный список

Запрет будет действовать для граждан восьми государств

С полуночи пятницы, 3 декабря, в Украине официально начинает действовать запрет на въезд граждан некоторых африканских государств. Такие меры приняты в попытках обезопасить страну от распространения "Омикрон"-варианта коронавируса.

Новости сообщили в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на специальное постановление Кабмина.

Ограничения касаются граждан, а также лиц без гражданства, которые пробыли не меньше недели в течении последних 14 дней на территории государств Намибия, Эсватин, Малави, Ботсвана, ЮАР, Лесото, Мозамбик и Зимбабве.

Выдержка из документа

Впрочем, как и во всех случаях, есть несколько исключений, благодаря которым можно преодолеть существующий запрет. Иностранцы смогут попасть в Украину, если они:

постоянно или временно проживают в Украине и имеют соответствующие документы;

являются супругами или детьми украинских граждан;

работают в иностранных консульствах или других дипломатических учреждениях на территории Украины;

представляют международные организации или являются членами семей таких представителей.

Также есть категория тех граждан, чья судьба пересечения украинской границы может решаться в индивидуальном порядке при специальном запросе от МИД указанных государств.

Если из этих стран прибывают украинские граждане, то для них границы будут открыты. Однако эти люди обязуются отбыть 14 дней на самоизоляции. На это требование не влияют негативные результаты ПЦР-тестов, наличие прививок от COVID-19 или даже справок о выздоровлении от "короны".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие еще страны закрываются от туристов на почве распространения "Омикрон"-варианта COVID-19. Отметим, что в болезнь распространяется в странах Европы с завидной скоростью.

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