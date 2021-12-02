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Страны закрывают границы через "Омикрон": где обнаружили новый штамм

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Новый мутированный штамм коронавируса — Омикрон Новость обновлена 02 декабря 2021, 10:52
Новый мутированный штамм коронавируса — Омикрон

Только вакцинация и карантинные ограничения помогут выиграть время и сдержать распространение нового коронавирусного штамма, убеждены эксперты

Накануне представители Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что обновленная версия коронавируса под названием "Омикрон", недавно обнаружившаяся в Южной Америке, имеет очень высокие риски всплесков инфекций со слишком тяжелыми последствиями.

Указанную информацию ведомство обнародовало на своей официальной странице.

Согласно сообщению Агентства здравоохранения ООН, по предварительным доказательствам из-за "беспрецедентного количества спаечных мутаций" "Омикрон" может распространяться от одного человека к другому.

Общие глобальные риски, связанные с новым мутированным штаммом, оценивают как очень высокие.

Пока что в мире не зарегистрировано ни одного летального случая от "Омикрона", но скорость распространения, которую демонстрирует инфекция, впечатляет, ведь сейчас все больше стран информируют о появлении мутированного штамма на своих территориях.

К примеру, в Испании первый подтвержденный случай "Омикрона" был зафиксирован 29 ноября. Болезнь обнаружили у мужчины, который накануне вернулся из Южной Африки.

Португалия же сообщила уже о 13 случаях. Все они случились среди футболистов лиссабонского футбольного клуба.

Швеция, Шотландия, Австрия, Канада, Германия, Великобритания, Бельгия, Дания и Нидерланды имеют первые инфицирования среди жителей.

Япония уже объявила о запрете на въезд для иностранцев. Такое же решение принял Израиль.

Некоторые страны, в том числе США и члены Евросоюза, запретили въезд путешественникам из Южной Африки.

По словам экспертов, подобные карантинные ограничения помогут выиграть немного времени, чтобы ученые смогли подробнее изучить мутированный "Омикрон" и ускорить вакцинацию населения.

Напомним также, как в Минздраве ответили, есть ли "Омикрон" в Украине и призвали украинцев избегать визитов в страны, где зафиксировали новый штамм

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Теги:
#ВОЗ #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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