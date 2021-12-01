"Нет причин для паники": в BioNTech успокоили по поводу вакцины от COVID-штамма "Омикрон"

Глава компании заявил об эффективности бустерной дозы прививки

В фармацевтической компании BioNTech, которая совместно с Pfizer производит вакцину от коронавируса Comirnaty, заверили, что бустерная доза прививки способна защитить от нового штамма "Омикрон".

Как передает телеканал Т24, с соответствующим заявлением выступили учредители компании.

По их словам, вакцинация способна обеспечить высокий уровень защиты от "Омикрона", особенно если ревакцинироваться — то есть сделать третью прививку.

"Не стоит бояться нового штамма Omicron. Нет причин для паники. Мы знаем о большом количестве мутаций. Мы знаем, что вакцина оказывает меньшее действие на этот штамм, но защищает от тяжелого течения болезни", – сказал руководитель компании BioNTech Угур Шахин.

В фармацевтической компании уверяют, что вакцинация от коронавируса способна защитить организм на двух уровнях — уровне антител и клеточном. А после третьей дозы вакцины, как утверждают специалисты, иммунитет будет еще сильнее.

Стоит отметить, что глава компании Moderna по этому поводу имеет совсем другое мнение – по его словам, вакцины могут оказаться менее эффективными против штамма "Омикрон".

Также сообщалось, можно ли подхватить "Омикрон" после "Дельты" и чем отличаются эти два штамма.

Что такое "Омикрон"?

Штамм коронавируса B.1.1.529 впервые был обнаружен в Южной Африке – он появился в Ботсване. Новый коронавирус насчитывает 32 мутации и быстро распространяется. В связи с этим ВОЗ созвала экстренное заседание, после которого заявили, что новый штамм получил название "Омикрон" и его сейчас изучают.

По мнению врачей, "Омикрон" может стать причиной жестких ограничений и даже введения локдаунов, однако даже не это вызывает серьезных опасений. Некоторые специалисты начали сравнивать новую мутацию со смертоносной Эболой.

Ранее "Телеграф" сообщал, по каким симптомам можно распознать штамм COVID-19 под названием "Омикрон".