Укр

Вакцинированных от коронавируса украинцев привьют снова: детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Для вакцинации можно выбрать любой из доступных препаратов Новость обновлена 25 декабря 2021, 13:20
Для вакцинации можно выбрать любой из доступных препаратов

В Украине за этот год более 13,3 млн граждан прошли полный курс иммунизации от COVID-19.

Вакцинированным в 2021 году украинцам станет доступным новый курс прививок уже в следующем году. В этом состоит базовая стратегия Минздрава. В Украине уже преодолели порог вакцинации, установленный Всемирной организации здравоохранения, в 40% населения.

Об этом в интервью "Суспильному" сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин.

Вакцинироваться через год после первых двух доз можно как и тем же препаратом, так и выбрать другой. Как отметил Кузин, неизвестно какие вакцины в Украине будут на 2022 год. По программе Covax станет известен план поставок в первые три месяца следующего года. По количеству законтрактованных и гарантированных доз, а также остатков — хватит на полную ревакцинацию около 70% украинцев. На складах на конец года останется от 9 до 10 млн доз разных препаратов.

Дополнительная и бустерная дозы вакцины должны быть предоставлены уязвимым категориям. Напомним — в Украине уже начата ревакцинация медперсонала и сотрудников интернатов, а для людей с тяжелыми заболеваниями иммунитета, онкологией и после трансплантации открыта возможность ввести третью дозу коронавируса спустя 28 денй-3 месяца после прививок по обычной схеме.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине при пересечении границы для части туристов и граждан вводят двойную проверку ПЦР-тестом.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
Для вакцинации можно выбрать любой из доступных препаратов
Украина
Вакцинированных от коронавируса украинцев привьют снова: детали
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