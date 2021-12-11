В погоне за стандартами ВОЗ: эксперты подсчитали, сколько украинцев вакцинируют от коронавируса до конца года

Количество привитых хотя бы одной дозой вакцины должно достигнуть 50% взрослого населения

В Украине до конца текущего года от коронавируса должны вакцинировать не менее 40% взрослого населения. Таким образом, наша страна придержится рекомендаций ВОЗ.

Как рассказал в интервью "РБК-Украина" один из руководителей Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, одной дозой вакцины от COVID-19 до конца года должен вакцинироваться еще больший процент людей.

По его словам, по крайней мере, одну прививку от короны должно получить примерно 50% взрослых.

Эксперт указывает, что таким образом Украина придерживается рекомендаций ВОЗ и полный курс прививок пройдет 40% взрослого населения.

"Соответственно, по крайней мере, одной дозой мы ожидаем примерно 50%, полным курсом — не менее 40%", — резюмировал Ганиченко.

Между тем, в Украине отчитались, что по состоянию на утро пятницы, 10 декабря, от коронавируса вакцинировались 39,4 процента украинцев. А 40% вакцинированных по прогнозам Минздрава в Украине должны быть достигнуты к началу 2022 года.

Также "Телеграф" сообщал, что в Украине может вспыхнуть новая волна коронавируса, связанная со штаммом "Омикрон".