Коронавирус вышел на плато? Статистика заболеваемости на 10 декабря
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Украина приближается к норме Всемирной организации здравоохранения по вакцинированию населения от COVID-19.
В Украине продолжают фиксировать большое количество новых случаев коронавируса. На утро пятницы известно про 11 327 заражений ковидом — немногим меньше чем накануне. Также среди заболевших 1 010 детей и 214 медиков.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава.
Данные за минувшие сутки:
- заболели — 11 327 (накануне — 12 376 человек);
- госпитализированных — 2 551 (днем ранее — 2 449);
- выздоровевших от коронавируса — 24 456 (за минувшие сутки — 24 547);
- летальных случаев — 442 (накануне — 465 человек).
В Минздраве отчитываются про 39,4% населения, полностью иммунизированных от коронавируса. Согласно рекомендациям ВОЗ показатель должен достичь 40% до начала 2022 года. Масштабная вакцинационная кампания затронула в Украине некоторые группы населения, например проводников поездов и педагогов. Для них она — обязательна. Антивакцинаторов будут отстранять от работы.
Ранее "Телеграф" писал про опасную "побочку" коронавируса, которая возникает при тяжелом течении болезни — тромбоз. Ей подвержены 20-30% людей, ковид у которых протекал в сложной форме.
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