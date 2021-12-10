Укр

Коронавирус вышел на плато? Статистика заболеваемости на 10 декабря

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Более 39% украинцев вакцинированы от коронавируса Новость обновлена 10 декабря 2021, 08:28
Более 39% украинцев вакцинированы от коронавируса

Украина приближается к норме Всемирной организации здравоохранения по вакцинированию населения от COVID-19.

В Украине продолжают фиксировать большое количество новых случаев коронавируса. На утро пятницы известно про 11 327 заражений ковидом — немногим меньше чем накануне. Также среди заболевших 1 010 детей и 214 медиков.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

Данные за минувшие сутки:

  • заболели — 11 327 (накануне — 12 376 человек);
  • госпитализированных — 2 551 (днем ранее — 2 449);
  • выздоровевших от коронавируса — 24 456 (за минувшие сутки — 24 547);
  • летальных случаев — 442 (накануне — 465 человек).

В Минздраве отчитываются про 39,4% населения, полностью иммунизированных от коронавируса. Согласно рекомендациям ВОЗ показатель должен достичь 40% до начала 2022 года. Масштабная вакцинационная кампания затронула в Украине некоторые группы населения, например проводников поездов и педагогов. Для них она — обязательна. Антивакцинаторов будут отстранять от работы.

Ранее "Телеграф" писал про опасную "побочку" коронавируса, которая возникает при тяжелом течении болезни — тромбоз. Ей подвержены 20-30% людей, ковид у которых протекал в сложной форме.

Теги:
#Украина #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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