Укр

Может пострадать каждый четвертый: в Минздраве озвучили опасную побочку коронавируса

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Схематическое изображение тромба Новость обновлена 09 декабря 2021, 15:18
Схематическое изображение тромба

Согласно данным европейских исследований от 20 до 30% людей сталкиваются с опасным осложнением при лечении тяжелого течения коронавируса.

COVID вызывает у части пациентов тромботическое осложнение. Отметим, что тромбоз при коронавирусе может стать причиной ампутации. Так, в Ровенской области из-за кровяных сгустков мужчина лишился обеих ног

Об исследованиях болезни при коронавирусе, и факторах риска сообщает "Коронавирус. Инфо". 

Как коронавирус связан с тромбозом

Одним из следствий коронавируса являются нарушения свертываемости крови, что приводит к тромбам. Исследования показали, что тромбоэмболия (острая закупорка кровеносного сосуда) встречается в легких у более чем половины умерших от ковида. 

Последствия тромбоза

Если тромб сильно большой, он может закупорить легочную или мозговую артерию и привести к смерти. Тромбы в конечностях могут привести к ампутации. Даже если он рассосался, то расширение вен — варикоз остается и может причинять сильную боль. 

Факторы риска 

Кроме коронавируса тромбоз возникает при беременности, онкологии, длительном лечении в положении лежа и при хирургических вмешательствах. Дополнительную нагрузку несут вредные привычки (курение и алкоголь), а также малая двигательная активность. 

Симптомы тромбоза

К признакам наличия тромба относят отек в ноге, боль в бедре или голени, покраснение или другое изменение окраса участков кожи. Если наблюдается боль в груди, обморочность, частое дыхание или пульс — это может быть закупорка тромбом легочной артерии. 

Минздрав сообщает — коронавирус в Украине перенесли более 3,5 млн людей

"Телеграф" ранее следил за болезнью российского актера Валерия Гаркалина. У него коронавирус протекал в тяжелой форме. Одним из осложнений был тромбоз в обеих руках. Гаркалин умер спустя более чем месяц борьбы с болезнью. 

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Теги:
#Тромбы #Коронавирус #Тромбоз #Covid-19
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