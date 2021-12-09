Может пострадать каждый четвертый: в Минздраве озвучили опасную побочку коронавируса

Согласно данным европейских исследований от 20 до 30% людей сталкиваются с опасным осложнением при лечении тяжелого течения коронавируса.

COVID вызывает у части пациентов тромботическое осложнение. Отметим, что тромбоз при коронавирусе может стать причиной ампутации. Так, в Ровенской области из-за кровяных сгустков мужчина лишился обеих ног.

Об исследованиях болезни при коронавирусе, и факторах риска сообщает "Коронавирус. Инфо".

Как коронавирус связан с тромбозом

Одним из следствий коронавируса являются нарушения свертываемости крови, что приводит к тромбам. Исследования показали, что тромбоэмболия (острая закупорка кровеносного сосуда) встречается в легких у более чем половины умерших от ковида.

Последствия тромбоза

Если тромб сильно большой, он может закупорить легочную или мозговую артерию и привести к смерти. Тромбы в конечностях могут привести к ампутации. Даже если он рассосался, то расширение вен — варикоз остается и может причинять сильную боль.

Факторы риска

Кроме коронавируса тромбоз возникает при беременности, онкологии, длительном лечении в положении лежа и при хирургических вмешательствах. Дополнительную нагрузку несут вредные привычки (курение и алкоголь), а также малая двигательная активность.

Симптомы тромбоза

К признакам наличия тромба относят отек в ноге, боль в бедре или голени, покраснение или другое изменение окраса участков кожи. Если наблюдается боль в груди, обморочность, частое дыхание или пульс — это может быть закупорка тромбом легочной артерии.

Минздрав сообщает — коронавирус в Украине перенесли более 3,5 млн людей

"Телеграф" ранее следил за болезнью российского актера Валерия Гаркалина. У него коронавирус протекал в тяжелой форме. Одним из осложнений был тромбоз в обеих руках. Гаркалин умер спустя более чем месяц борьбы с болезнью.