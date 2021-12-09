Обязательная вакцинация в Украине расширяет границы: Минздрав обновил перечень профессий

Помимо педагогов и чиновников, обязательно вакцинировать будут и представителей других профессий

В четверг, 9 декабря, в силу вступил приказ Минздрава о перечне профессий, представители которых обязаны вакцинироваться против коронавируса, иначе не будут допущены к работе.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, теперь в списке людей, для которых прививки от ковида обязательны, оказались:

педагоги;

чиновники;

соцработники;

работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работники заведений защиты прав детей;

работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (к примеру, "Укрпочта", "Укрзализныця" и т.д.).

Читайте также: Категория Общество Жесткий карантин в действии: часть Украины "выпустили" с локдауна, но правила остались строгими Локдаун для Киева и некоторых областей завершен, но некоторые "красные" требования для них все же оставят

Для того, чтобы человека не отстранили от работы, нужно уколоть минимум 1 дозу вакцины. В таком случае украинца не сочтут тем, кто уклоняется от обязательной меры в условиях пандемии.

Отметим, что уже грядущей весной в Украине могут разрешить прививку бустерной дозой против коронавируса.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения заметили изменения в течении заболевания штаммом "Омикрон".