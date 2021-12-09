Обязательная вакцинация в Украине расширяет границы: Минздрав обновил перечень профессий
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Помимо педагогов и чиновников, обязательно вакцинировать будут и представителей других профессий
В четверг, 9 декабря, в силу вступил приказ Минздрава о перечне профессий, представители которых обязаны вакцинироваться против коронавируса, иначе не будут допущены к работе.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, теперь в списке людей, для которых прививки от ковида обязательны, оказались:
- педагоги;
- чиновники;
- соцработники;
- работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- работники заведений защиты прав детей;
- работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (к примеру, "Укрпочта", "Укрзализныця" и т.д.).
Для того, чтобы человека не отстранили от работы, нужно уколоть минимум 1 дозу вакцины. В таком случае украинца не сочтут тем, кто уклоняется от обязательной меры в условиях пандемии.
Отметим, что уже грядущей весной в Украине могут разрешить прививку бустерной дозой против коронавируса.
Тем временем во Всемирной организации здравоохранения заметили изменения в течении заболевания штаммом "Омикрон".
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