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Обязательная вакцинация в Украине расширяет границы: Минздрав обновил перечень профессий

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Для некоторых украинцев с 9 декабря вакцинация обязательна
Для некоторых украинцев с 9 декабря вакцинация обязательна

Помимо педагогов и чиновников, обязательно вакцинировать будут и представителей других профессий

В четверг, 9 декабря, в силу вступил приказ Минздрава о перечне профессий, представители которых обязаны вакцинироваться против коронавируса, иначе не будут допущены к работе.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, теперь в списке людей, для которых прививки от ковида обязательны, оказались:

  • педагоги;
  • чиновники; 
  • соцработники;
  • работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • работники заведений защиты прав детей;
  • работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (к примеру, "Укрпочта", "Укрзализныця" и т.д.).

Для того, чтобы человека не отстранили от работы, нужно уколоть минимум 1 дозу вакцины. В таком случае украинца не сочтут тем, кто уклоняется от обязательной меры в условиях пандемии. 

Отметим, что уже грядущей весной в Украине могут разрешить прививку бустерной дозой против коронавируса.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения заметили изменения в течении заболевания штаммом "Омикрон".

Теги:
#Минздрав #Карантин #Вакцинация #Коронавирус
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