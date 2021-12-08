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Вакцинация все еще эффективна, но есть нюанс: в ВОЗ рассказали про Омикрон

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Впервые Омикрон выявили в ноябре 2021 Новость обновлена 08 декабря 2021, 08:51
Впервые Омикрон выявили в ноябре 2021

Во Всемирной организации здравоохранения заметили изменения в течении заболевания.

Ученые продолжают изучать штамм коронавируса Омикрон, обнаруженный в Южной Африке. В спецучреждении ООН утверждают, что его тяжесть может быть даже ниже чем у предыдущих мутаций.

Об этом пишет BBC со ссылкой на главу ВОЗ по ЧП Майка Райана.

Он отметил, что есть тенденция к снижению тяжести заболевания. Также доктор заявил, что вакцины сохраняют эффективность против нового штамма. Сейчас этот вопрос исследуется.

Как пишут журналисты, исследование вакцины от компании Pfizer показало снижение отклика антител на вирус, но ученые ожидали худшего результата. Работа исследователей из ЮАР пока не рецензирована, но в ней идет речь о падении эффективности в 40 раз. Отметим, что изучалась кровь 12 человек.

Эта вакцина используется в Украине, среди четырех сертифицированных Минздравом. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте, посвященном вакцинации от коронавируса.

При этом ученые заявили о вероятном повышении уровня отклика после бустерной дозы или при вакцинации после болезни. Про эффективность третьей прививки от коронавируса ранее заявляли и в компании-производителе. Данных о поведении других вакцин от ковида при инфицировании Омикроном пока нет.

Как ранее писал "Телеграф", новый штамм коронавируса уже обнаруживали неподалеку от Украины. Среди стран, зафиксировавших случай инфицирования, Румыния.

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Теги:
#ВОЗ #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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