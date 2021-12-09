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Обов’язкова вакцинація в Україні розширює межі: МОЗ оновило перелік професій

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Для деяких українців з 9 грудня вакцинація є обов’язковою
Для деяких українців з 9 грудня вакцинація є обов’язковою

Крім педагогів та чиновників, обов’язково вакцинуватимуть і представників інших професій

У четвер, 9 грудня, набув чинності наказ МОЗ про перелік професій, представники яких зобов’язані вакцинуватися проти коронавірусу, інакше не будуть допущені до роботи.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, тепер у списку людей, для яких щеплення від ковіду є обов’язковими, опинилися:

  • педагоги;
  • чиновники;
  • соцпрацівники;
  • працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • працівники закладів захисту прав дітей;
  • працівники підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (наприклад, "Укрпошта", "Укрзалізниця" тощо).

Щоб людину не відсторонили від роботи, потрібно вколоти мінімум 1 дозу вакцини. У такому разі українця не визнають тим, хто ухиляється від обов’язкового заходу в умовах пандемії.

Зазначимо, що вже навесні в Україні можуть дозволити щеплення бустерною дозою проти коронавірусу.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров’я помітили зміни у перебігу захворювання на штам "Омікрон".

Теги:
#МОЗ #Карантин #Вакцинація #Коронавірус
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