Обов’язкова вакцинація в Україні розширює межі: МОЗ оновило перелік професій
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2
Крім педагогів та чиновників, обов’язково вакцинуватимуть і представників інших професій
У четвер, 9 грудня, набув чинності наказ МОЗ про перелік професій, представники яких зобов’язані вакцинуватися проти коронавірусу, інакше не будуть допущені до роботи.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, тепер у списку людей, для яких щеплення від ковіду є обов’язковими, опинилися:
- педагоги;
- чиновники;
- соцпрацівники;
- працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- працівники закладів захисту прав дітей;
- працівники підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (наприклад, "Укрпошта", "Укрзалізниця" тощо).
Щоб людину не відсторонили від роботи, потрібно вколоти мінімум 1 дозу вакцини. У такому разі українця не визнають тим, хто ухиляється від обов’язкового заходу в умовах пандемії.
Зазначимо, що вже навесні в Україні можуть дозволити щеплення бустерною дозою проти коронавірусу.
Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров’я помітили зміни у перебігу захворювання на штам "Омікрон".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-