Жорсткий карантин у дії: частину України "випустили" з локдауну, але правила залишилися суворими
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Локдаун для Києва та деяких областей завершено, але деякі "червоні" вимоги для них все ж таки залишать
Напередодні в Україні посилили карантин, а вже 7 грудня столиця та ще 8 регіонів виходять з локдауну, вирушаючи з "червоної" до "жовтої" зони. І якщо раніше це означало б істотне послаблення обмежень у зв’язку з коронавірусом, тепер у країні діють нові суворі порядки.
Згідно із заявою міністра Кабміну Олега Немчинова, спецкомісія виводить із "червоної" зони Київ і такі області:
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Івано-Франківську,
- Луганську,
- Львівську,
- Одеську,
- Рівненську,
- Херсонську.
Вже зараз вони офіційно стали "жовтими", але людям слід пам’ятати про її особливості.
Табу у "жовтій" зоні карантину
У МОЗ не втомлюються нагадувати: правила стосуються лише невакцинованих від ковіду українців, які не мають відповідних сертифікатів.
Серед заборон:
- робота навчальних закладів, де весь персонал (100%) не одержав хоча б одну дозу вакцини від COVID-19;
- всі громадські заклади (пустять лише тих, хто вакцинований мінімум 1 щепленням від COVID-19 та може продемонструвати "жовтий" сертифікат або довідку 063/о);
- готелі, кінотеатри, заклади культури та спортзали (за ковід-сертифікатом, негативним тестом на коронавірус, що діє лише 72 години, або COVID-сертифікатом про одужання);
- проведення масових заходів (виняток – лише для атестації школярів та студентів);
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Де ситуація найгірша
"Червоними" областями, де ситуація з коронавірусом все ніяк не стабілізується, на момент виходу новини залишаються:
- Запорізька
- Сумська
- Миколаївська
- Житомирська
- Київська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Волинська
- Черкаська
- Вінницька область.
Докладніше про те, чим відрізняється "червона" і "жовта" зони карантину, пропонуємо дізнатися у нашій інфографіці.
Зазначимо, що карантинні правила посилили у зв’язку з виявленням нового варіанту COVID-19 під назвою "Омікрон". І хоча в Україні його поки що не зареєстровано, влада країни закрила кордони для туристів з деяких іноземних держав.
При цьому в сусідній Румунії вже зафіксовано перший випадок захворювання на "Омікрон". Все, що відомо про цю мутацію коронавірусу, ми докладно розповідали у нашому матеріалі.
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