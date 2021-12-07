Жорсткий карантин у дії: частину України "випустили" з локдауну, але правила залишилися суворими

Локдаун для Києва та деяких областей завершено, але деякі "червоні" вимоги для них все ж таки залишать

Напередодні в Україні посилили карантин, а вже 7 грудня столиця та ще 8 регіонів виходять з локдауну, вирушаючи з "червоної" до "жовтої" зони. І якщо раніше це означало б істотне послаблення обмежень у зв’язку з коронавірусом, тепер у країні діють нові суворі порядки.

Згідно із заявою міністра Кабміну Олега Немчинова, спецкомісія виводить із "червоної" зони Київ і такі області:

Донецьку,

Дніпропетровську,

Івано-Франківську,

Луганську,

Львівську,

Одеську,

Рівненську,

Херсонську.

Вже зараз вони офіційно стали "жовтими", але людям слід пам’ятати про її особливості.

Табу у "жовтій" зоні карантину

У МОЗ не втомлюються нагадувати: правила стосуються лише невакцинованих від ковіду українців, які не мають відповідних сертифікатів.

Серед заборон:

робота навчальних закладів, де весь персонал (100%) не одержав хоча б одну дозу вакцини від COVID-19;

всі громадські заклади (пустять лише тих, хто вакцинований мінімум 1 щепленням від COVID-19 та може продемонструвати "жовтий" сертифікат або довідку 063/о);

готелі, кінотеатри, заклади культури та спортзали (за ковід-сертифікатом, негативним тестом на коронавірус, що діє лише 72 години, або COVID-сертифікатом про одужання);

проведення масових заходів (виняток – лише для атестації школярів та студентів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Де ситуація найгірша

"Червоними" областями, де ситуація з коронавірусом все ніяк не стабілізується, на момент виходу новини залишаються:

Запорізька

Сумська

Миколаївська

Житомирська

Київська

Хмельницька

Чернігівська

Волинська

Черкаська

Вінницька область.

Докладніше про те, чим відрізняється "червона" і "жовта" зони карантину, пропонуємо дізнатися у нашій інфографіці.

Зазначимо, що карантинні правила посилили у зв’язку з виявленням нового варіанту COVID-19 під назвою "Омікрон". І хоча в Україні його поки що не зареєстровано, влада країни закрила кордони для туристів з деяких іноземних держав.

При цьому в сусідній Румунії вже зафіксовано перший випадок захворювання на "Омікрон". Все, що відомо про цю мутацію коронавірусу, ми докладно розповідали у нашому матеріалі.