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Жорсткий карантин у дії: частину України "випустили" з локдауну, але правила залишилися суворими

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Деякі українці можуть забути про "червону" зону, але не про правила, що діяли в ній раніше Новина оновлена 07 грудня 2021, 08:15
Деякі українці можуть забути про "червону" зону, але не про правила, що діяли в ній раніше

Локдаун для Києва та деяких областей завершено, але деякі "червоні" вимоги для них все ж таки залишать

Напередодні в Україні посилили карантин, а вже 7 грудня столиця та ще 8 регіонів виходять з локдауну, вирушаючи з "червоної" до "жовтої" зони. І якщо раніше це означало б істотне послаблення обмежень у зв’язку з коронавірусом, тепер у країні діють нові суворі порядки.

Згідно із заявою міністра Кабміну Олега Немчинова, спецкомісія виводить із "червоної" зони Київ і такі області:

  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Івано-Франківську,
  • Луганську,
  • Львівську,
  • Одеську,
  • Рівненську,
  • Херсонську.

Вже зараз вони офіційно стали "жовтими", але людям слід пам’ятати про її особливості.

Табу у "жовтій" зоні карантину

У МОЗ не втомлюються нагадувати: правила стосуються лише невакцинованих від ковіду українців, які не мають відповідних сертифікатів.

Серед заборон:

  • робота навчальних закладів, де весь персонал (100%) не одержав хоча б одну дозу вакцини від COVID-19;
  • всі громадські заклади (пустять лише тих, хто вакцинований мінімум 1 щепленням від COVID-19 та може продемонструвати "жовтий" сертифікат або довідку 063/о);
  • готелі, кінотеатри, заклади культури та спортзали (за ковід-сертифікатом, негативним тестом на коронавірус, що діє лише 72 години, або COVID-сертифікатом про одужання);
  • проведення масових заходів (виняток – лише для атестації школярів та студентів);
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Де ситуація найгірша

"Червоними" областями, де ситуація з коронавірусом все ніяк не стабілізується, на момент виходу новини залишаються:

  • Запорізька
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Житомирська
  • Київська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Волинська
  • Черкаська
  • Вінницька область.

Докладніше про те, чим відрізняється "червона" і "жовта" зони карантину, пропонуємо дізнатися у нашій інфографіці.

Зазначимо, що карантинні правила посилили у зв’язку з виявленням нового варіанту COVID-19 під назвою "Омікрон". І хоча в Україні його поки що не зареєстровано, влада країни закрила кордони для туристів з деяких іноземних держав.

При цьому в сусідній Румунії вже зафіксовано перший випадок захворювання на "Омікрон". Все, що відомо про цю мутацію коронавірусу, ми докладно розповідали у нашому матеріалі.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Карантин в Україні #Локдаун
Деякі українці можуть забути про "червону" зону, але не про правила, що діяли в ній раніше
Суспільство
Жорсткий карантин у дії: частину України "випустили" з локдауну, але правила залишилися суворими
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Дата публікації
Категорія
Деякі українці можуть забути про "червону" зону, але не про правила, що діяли в ній раніше
Жорсткий карантин у дії: частину України "випустили" з локдауну, але правила залишилися суворими
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