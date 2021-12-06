Когда в Украине станет доступной бустерная вакцинация от COVID-19: известна дата

Процесс получения дополнительной прививки от "короны" в Украине будет запущен в любом случае, обещают чиновники

В Украине уже весной могут разрешить прививку бустерной дозой против коронавируса.

Об этом в беседе с журналистами сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Телеграф".

По словам Тимошенко, Минздрав пока определяется с конкретной датой начала этапа вакцинации дополнительными дозами.

"Мы понимаем, что это будет весной следующего года. Конкретные данные уже будут сообщать Министерство здравоохранения и министр", — заявил замглавы Офиса.

Также Тимошенко отметил, зачем власти пошли на усиление карантинных ограничений, вступивших в действие 6 декабря.

"Конечно, мы надеемся, что темпы вакцинации увеличатся. Именно поэтому такие ограничения и вводятся. И это не только для увеличения темпов вакцинации. В первую очередь, для защиты самого населения от ковида", — сказал он.

В настоящее время представитель ОП находится с рабочим визитом в Харькове. Вечером в город прибудет и президент Владимир Зеленский по случаю празднования 30-летия Дня Вооруженных Сил Украины.

Отметим, что разговоры о вакцинации бустерной дозой в Украине ведутся уже не первую неделю. При этом глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко уверял, что власти готовы разрешить дополнительную прививку уже в январе 2022 года. Но самое главное условие для старта такой кампании — полная вакцинация (две дозы) 50% населения государства.

Кроме этого, "Телеграф" рассказывал, что на период новогодне-рождественских праздников в Украине не планируют останавливать массовую вакцинацию против коронавируса. Детали также сообщал Кирилл Тимошенко.