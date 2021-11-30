Получить третью дозу вакцины от коронавируса можно будет уже зимой: Ляшко назвал условия

В Минздраве рассказали о приоритетах в вакцинации.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готова раздать гражданам бустерную дозу вакцины, а в случае необходимости и провести полный курс ревакцинации.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, его ведомство готово запустить выдачу третьей дозы уже в январе или феврале 2022 года, но принятие этого решения будет зависеть от ряда факторов. В частности, для этого необходимо, чтобы 60% украинцев получили первую дозу или 50% полностью прошли курс вакцинации.

Вместе с тем Ляшко подчеркивает, что в настоящее время внимание министерства сосредоточено на том, чтобы как можно большее количество людей получило хотя бы одну прививку, ведь невакцинированных людей в Украине остается более 10 миллионов.

"Важно понять одну такую вещь. Чем больше людей охвачено по крайней мере одной дозой вакцины, тем лучше для системы здравоохранения в части уменьшения нагрузки по госпитализации больных ковидом", — сказал он.

Также он указал, что Минздрав планирует, что уже через пару недель в Украине около 40% взрослого населения получит две дозы вакцины, но в планах выйти на показатель в 70%.

Что касается бустеров, то по его словам, Украина готова к их раздаче, а вакцин в стране хватает.

Как сообщалось ранее, глава компании Moderna Стефан Бансел высказал предположение о том, что существующие вакцины могут потерять эффективность против нового коронавируса штамма "Омикрон", однако уточнил, что для этого необходимо больше научных исследований.