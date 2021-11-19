Когда в Украине могут разрешить третью дозу вакцины против COVID-19: позиция Минздрава

В Минздраве разъяснили вопросы ревакцинации против коронавируса

В Украине не исключают возможность разрешения вакцинации против коронавируса бустерной дозой, но для определенных категорий населения. Подробнее Министерство здравоохранения рассказало в ответе на запрос "Телеграфа".

В министерстве подчеркнули, что Украина постоянно следит за действиями других стран и оценивает международный опыт, в том числе исследования по схемам ревакцинации.

В настоящее время Минздрав изучает позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ). Далее, учитывая рекомендации, будут решать – вводить ревакцинальные дозы вакцины против ковида в Украине или нет.

Отметим, что Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике является независимым совещательным органом Минздрава. В рекомендациях по введению дополнительных доз вакцин разъясняются следующие понятия:

ревакцинальная (бустерная) доза — вводятся с целью усиления иммунного ответа/эффективности угасающей с течением времени вакцины;

дополнительная доза – вводится, чтобы достичь лучшей защиты у тех, кто по состоянию своего здоровья (например, иммуноскопрометированные лица) имеет более низкую эффективность вакцин.

В настоящее время экспертами НТГЭИ рекомендовано введение дополнительной дозы вакцины для таких групп населения:

лица с первичными или приобретенными иммунодефицитными состояниями к моменту вакцинации; те, кто находятся на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии во время вакцинации; люди с хроническим иммуноопосредованным воспалительным заболеванием, получавшие иммуносупрессивную терапию до прививки; получавшие высокие дозы стероидов (40 мг преднизолона в сутки продолжительностью более недели) по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

Дополнительная или ревакцинальная доза может быть разрешена и для людей, направляющихся в страны, где требуется ревакцинация.

Кроме того, дополнительную дозу могут ввести для людей старше 60 лет, прошедших полный курс прививки вакциной на вирусной платформе (например, CoronaVac) не менее за 28 дней после получения второй дозы.

Читайте также: Категория Украина Вакцинация от "короны": всё, что нужно знать (инфографика) За минувшие сутки от коронавируса в Украине привили более 268 тысяч человек.

В Минздраве подчеркнули: введение дополнительных доз для всех – НТГЭИ пока не рекомендует.

Вместе с тем, отмечается о важности ревакцинации для отдельных групп риска (например, медики или работники домов интернатного типа), но не менее чем через шесть месяцев после первичной прививки.

В Минздраве сообщили, что при выборе вакцины для проведения ревакцинации эксперты рекомендуют отдавать предпочтение вакцине на платформе мРНК.

Напомним, сейчас в Украине применяются четыре вакцины против COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac-Biotech, Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Все они, согласно инструкции, требуют двудозного введения для достижения наилучшего иммунного ответа организма.

Как ранее информировал "Телеграф", Минздрав объяснил, умирают ли вакцинированные люди от последствий ковида.