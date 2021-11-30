Вакцины не панацея: глава Moderna предупредил о подвохе омикрон-штамма COVID-19

Эксперты все еще ожидают официальных данных исследований

Новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает множество опасений у мировой общественности. Главный вопрос, беспокоящий экспертов, защищает ли вакцинация от этой мутации. На фоне этого глава компании Moderna Стефан Бансел допустил, что вакцины могут оказаться менее эффективными.

Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам Стефана Бансела, вакцины могут оказаться не такими сильными, как были при коронавирусе штамма "Дельта". И этот аспект существенно изменит траекторию пандемии. Глава Moderna предполагает существенное падение эффективности уже имеющихся вакцин от коронавируса в борьбе с "Омикроном", однако официальных данных в этом отношении еще нужно дождаться.

"Я думаю, это будет существенное падение. Я просто не знаю на сколько, потому что нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал… Говорят, что-то вроде «это не будет хорошо»", — добавил Стефан Бансел.

Также эксперт отметил, что из-за 32 новых мутаций "Омикрона" на спайк-белках, который вирус использует для заражения человеческих клеток, вполне возможно, что уже имеющиеся вакцины нужно будет модифицировать.

Что такое "Омикрон"?

Штамм коронавируса B.1.1.529 впервые был обнаружен в Южной Африке — он появился в Ботсване. Новый коронавирус насчитывает 32 мутации и быстро распространяется. В связи с этим ВОЗ созвала экстренное заседание, после которого заявили, что новый штамм получил название "Омикрон" и его сейчас изучают.

По мнению врачей, "Омикрон" может стать причиной жестких ограничений и даже введения локдаунов, однако даже не это вызывает серьезных опасений. Некоторые специалисты начали сравнивать новую мутацию со смертоносной Эболой.

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