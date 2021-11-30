Отримати третю дозу вакцини від коронавірусу можна буде вже взимку: Ляшко назвав умови

У МОЗ розповіли про пріоритети у вакцинації.

Глава Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна готова роздати громадянам бустерну дозу вакцини, а в разі потреби провести повний курс ревакцинації.

Про це він розповів в інтерв’ю ВВС.

За його словами, його відомство готове запустити видачу третьої дози вже у січні чи лютому 2022 року, але ухвалення цього рішення залежатиме від низки факторів. Зокрема, для цього необхідно, щоб 60% українців одержали першу дозу або 50% повністю пройшли курс вакцинації.

Водночас Ляшко наголошує, що нині увага міністерства зосереджена на тому, щоб якнайбільше людей отримало хоча б одне щеплення, адже невакцинованих людей в Україні залишається понад 10 мільйонів.

"Важливо зрозуміти одну таку річ. Чим більше людей охоплено принаймні однією дозою вакцини, тим краще для системи охорони здоров’я щодо зменшення навантаження по госпіталізації хворих на ковід", — сказав він.

Також він зазначив, що МОЗ планує, що вже за кілька тижнів в Україні близько 40% дорослого населення отримає дві дози вакцини, але в планах вийти на показник у 70%.

Щодо бустерів, то, за його словами, Україна готова до їх роздачі, а вакцин у країні вистачає.

Як повідомлялося раніше, глава компанії Moderna Стефан Бансел висловив припущення про те, що існуючі вакцини можуть втратити ефективність проти нового коронавірусу штаму "Омікрон", проте уточнив, що для цього потрібно більше наукових досліджень.