Коли в Україні можуть дозволити третю дозу вакцини проти COVID-19: позиція МОЗ
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В МОЗ роз’яснили питання щодо ревакцинації проти коронавірусу
В Україні не виключають можливість дозволу на вакцинацію проти коронавірусу бустерною дозою, але для певних категорій населення. Детальніше Міністерство охорони здоров’я розповіло у відповіді на запит "Телеграфу".
У міністерстві наголосили, що Україна постійно слідкує за діями інших країн і оцінює міжнародний досвід, у тому числі й дослідження щодо схем ревакцинації.
Наразі МОЗ вивчає позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). Далі, зважаючи на рекомендації, будуть вирішувати – вводити ревакцинальні дози вакцини проти ковіду в Україні чи ні.
Зазначимо, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики є незалежним дорадчим органом МОЗ. У рекомендаціях щодо введення додаткових доз вакцин роз’яснюються такі поняття:
- ревакцинальна (бустерна) доза — вводяться з метою посилення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з плином часу;
- додаткова доза – вводиться, щоби досягти кращого захисту в тих, хто за станом свого здоров’я (наприклад, імуноскопрометовані особи) має нижчу ефективність вакцин.
Наразі експертами НТГЕІ рекомендовано введення додаткової дози вакцини для таких груп населення:
- осіб з первинними або набутими імунодефіцитними станами на момент вакцинації;
- осіб, які перебувають на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації;
- осіб з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували або отримували імуносупресивну терапію до щеплення;
- осіб, які отримували високі дози стероїдів (40 мг преднізолону на добу тривалістю понад тиждень) з будь-якої причини за місяць до вакцинації.
Додаткова чи ревакцинальна доза може бути дозволена і для людей, які прямують у країни, де існує вимагається ревакцинація.
Крім того, додаткову дозу можуть запровадити для людей старше 60 років, які пройшли повний курс щеплення вакциною на вірусній платформі (до прикладу – CoronaVac) щонайменше за 28 днів після отримання другої дози.
У МОЗ підкреслили: введення додаткових доз для усіх – НТГЕІ поки не рекомендує.
Разом із тим, зазначається про важливість ревакцинації для окремих груп ризику (як-от медики чи працівники будинків інтернатного типу), але щонайменше через шість місяців після первинного щеплення.
У МОЗ повідомили, що при виборі вакцини для проведення ревакцинації експерти рекомендують надавати перевагу вакцині на платформі мРНК.
Нагадаємо, зараз в Україні застосовуються чотири вакцини проти COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac-Biotech, Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Всі вони, відповідно до інструкції, вимагають дводозного введення для досягнення якнайкращої імунної відповіді організму.
Усе про вакцини від COVID-19 в Україні
Як раніше інформував "Телеграф", МОЗ пояснило, чи помирають вакциновані люди від наслідків ковіду.
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