Коли в Україні можуть дозволити третю дозу вакцини проти COVID-19: позиція МОЗ

В МОЗ роз’яснили питання щодо ревакцинації проти коронавірусу

В Україні не виключають можливість дозволу на вакцинацію проти коронавірусу бустерною дозою, але для певних категорій населення. Детальніше Міністерство охорони здоров’я розповіло у відповіді на запит "Телеграфу".

У міністерстві наголосили, що Україна постійно слідкує за діями інших країн і оцінює міжнародний досвід, у тому числі й дослідження щодо схем ревакцинації.

Наразі МОЗ вивчає позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). Далі, зважаючи на рекомендації, будуть вирішувати – вводити ревакцинальні дози вакцини проти ковіду в Україні чи ні.

Зазначимо, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики є незалежним дорадчим органом МОЗ. У рекомендаціях щодо введення додаткових доз вакцин роз’яснюються такі поняття:

ревакцинальна (бустерна) доза — вводяться з метою посилення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з плином часу;

додаткова доза – вводиться, щоби досягти кращого захисту в тих, хто за станом свого здоров’я (наприклад, імуноскопрометовані особи) має нижчу ефективність вакцин.

Наразі експертами НТГЕІ рекомендовано введення додаткової дози вакцини для таких груп населення:

осіб з первинними або набутими імунодефіцитними станами на момент вакцинації; осіб, які перебувають на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації; осіб з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували або отримували імуносупресивну терапію до щеплення; осіб, які отримували високі дози стероїдів (40 мг преднізолону на добу тривалістю понад тиждень) з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Додаткова чи ревакцинальна доза може бути дозволена і для людей, які прямують у країни, де існує вимагається ревакцинація.

Крім того, додаткову дозу можуть запровадити для людей старше 60 років, які пройшли повний курс щеплення вакциною на вірусній платформі (до прикладу – CoronaVac) щонайменше за 28 днів після отримання другої дози.

Читайте також: Категорія Україна Вакцинація від "корони": все, що потрібно знати (інфографіка) Минулої доби від коронавірусу в Україні щепили понад 268 тисяч людей.

У МОЗ підкреслили: введення додаткових доз для усіх – НТГЕІ поки не рекомендує.

Разом із тим, зазначається про важливість ревакцинації для окремих груп ризику (як-от медики чи працівники будинків інтернатного типу), але щонайменше через шість місяців після первинного щеплення.

У МОЗ повідомили, що при виборі вакцини для проведення ревакцинації експерти рекомендують надавати перевагу вакцині на платформі мРНК.

Нагадаємо, зараз в Україні застосовуються чотири вакцини проти COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac-Biotech, Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Всі вони, відповідно до інструкції, вимагають дводозного введення для досягнення якнайкращої імунної відповіді організму.

Як раніше інформував "Телеграф", МОЗ пояснило, чи помирають вакциновані люди від наслідків ковіду.