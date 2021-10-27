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У МОЗ сказали, кому і коли необхідне третє щеплення від "корони"

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Віктор Ляшко назвав тих, кому бустер в Україні зараз найпотрібніший
Віктор Ляшко назвав тих, кому бустер в Україні зараз найпотрібніший

У міністерстві обіцяють забезпечити бустерами всіх бажаючих, але не називають терміни

В Україні, яка щодня б’є власні рекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу, наростають темпи вакцинації. І тих, хто вже отримав або планує отримати дві дози щеплення, турбує питання про бустерну дозу. Адже за півроку після вакцинації, як показали дослідження, імунітет слабшає, і людині потрібен бустер для продовження захисту.

За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, нещодавно Національна технічна група експертів рекомендувала використати додаткову дозу для імунокомпрометованих осіб – тобто людей з гострими хронічними лейкозами, які перебувають на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії.

Рішення щодо решти поки немає, проте міністр прогнозує, що третю дозу отримає кожен, хто захоче щепитися знову.

"У нас 100% буде доступна для кожного або безоплатна бустерна доза, або повторне подвійне щеплення, якщо це буде потрібно. Чому я кажу, що 100% буде? Тому що у мене вже майже підписані контракти, точніше документи про наміри, на постачання вакцин на наступні 2022-2023 роки", — каже Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що раніше міністр розповів, що робити тим, кому вакцинацію протипоказано і як пережити карантин без ковід-сертифікатів.

Теги:
#Вакцинація #Віктор Ляшко #Коронавірус #Бустер
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