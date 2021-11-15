У МОЗ розставили всі крапки над "і" у питанні, чи вмирають українці після щеплення від COVID-19

Протягом місяця після вакцинації було зафіксовано 124 смерті

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні всі завершені розслідування випадків смерті після щеплень від COVID-19 не виявили жодного зв’язку з вакцинацією.

Про це санлікар заявив у інтерв’ю виданню "Главком".

За словами Кузіна, у відсотковому співвідношенні лише 0,018% пацієнтів від загальної кількості осіб, які отримали щеплення від коронавірусу, мали ускладнення. При цьому більшість з них не були суттєвими.

Що стосується летальних випадків, то в Україні було зафіксовано 124 смерті у 30-денний період після отриманого COVID-щеплення. Усі ці випадки підлягають окремому розслідуванню.

Висновки завершених розслідувань свідчать про те, що смерті пацієнтів з вакцинацією пов’язаними не були. Кузін зазначає, що тут не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок.

При цьому заступник міністра охорони здоров’я додав, що система фармакологічного нагляду щодо спостереження за побічними реакціями після щеплень в Україні працює дуже добре — пацієнту достатньо звернутись до сімейного лікаря, або навіть зателефонувати на гарячу лінію МОЗ.

Варто зауважити, що на 15 листопада в Україні вже понад 12,2 млн. осіб отримали першу дозу вакцини, тоді як понад 8,7 млн. вже повністю вакциновані. Лише за останню добу щепилися близько 100 тисяч українців.

Як повідомляв "Телеграф", раніше смертність після щеплень від коронавірусу оцінив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко — 119 летальних випадків після вакцинації він назвав "цифрою ні про що".