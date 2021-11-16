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Вакцинація від "корони": що потрібно знати (інфографіка)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Черга на вакцинацію від коронавірусу
Черга на вакцинацію від коронавірусу

Минулої доби від коронавірусу в Україні щепили понад 268 тисяч людей.

Вакцинація від коронавірусу в Україні, де на середину листопада не зафіксували жодної смерті безпосередньо викликаної щепленням, набирає обертів. За даними МОЗ хоча б одну дозу препарату отримали понад 12,3 млн людей.

"Телеграф" зібрав усі актуальні дані про те, як знайти місце для вакцинації та які препарати застосовують в Україні.

У країні йде п’ятий період імунізації і це означає, що щепитися від ковіду може кожен охочий. Варіантів кілька: щеплення в поліклініках та лікарнях, центри масової вакцинації та мобільні бригади.

Повний перелік усіх місць вакцинації по регіонах та найближче до вас місце вакцинації можна переглянути онлайн.

Зазначимо також, що в Україні використовуються чотири препарати для імунізації від коронавірусу. Усі вакцини – дводозні з інтервалом від двох до 12 тижнів між уколами. Найменший інтервал у вакцини CoronoVac. Деякі препарати мають ряд протипоказань.

Найважливіші факти про вакцинацію в Україні
Найважливіші факти про вакцинацію в Україні

У МОЗ нагадують – вакцинація від коронавірусу не може заразити COVID. Але після введення препаратів є ряд можливих нездужань:

  • лихоманка
  • озноб
  • біль
  • набряк
  • головний біль
  • стомлюваність.

ВООЗ нагадує – навіть повний курс вакцинації не захищає від коронавірусу на 100%.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні за вакцинацію від коронавірусу заохочуватимуть матеріально.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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