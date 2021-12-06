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Харьков накануне приезда Зеленского: проверяют даже пункты вакцинации в ТРЦ (фоторепортаж)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова, Таисия Ерохина
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Как вакцинируются в ТРЦ "Никольском", проверял Кирилл Тимошенко Новость обновлена 06 декабря 2021, 13:53
Как вакцинируются в ТРЦ "Никольском", проверял Кирилл Тимошенко

В "Никольском" не спешат выполнять все карантинные требования

В рамках празднования 30-летия Дня Вооруженных сил Украины Харьков 6 декабря посетит президент Владимир Зеленский. Самого главу государства ожидают ближе к вечеру, однако в городе уже находятся представители Офиса президента, в том числе замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в ТРЦ "Никольский", где Тимошенко посетил один из местных центров вакцинации от коронавируса.

Вход в ТРЦ
Вход в ТРЦ
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Гостей из столицы встретили рождественской атмосферой

На входе в ТРЦ, несмотря на ужесточение правил для "желтых" зон карантина с 6 декабря, не проверяют наличие сертификата или теста. Но отметим, что большинство посетителей находятся внутри здания в масках.

На входе в сам пункт вакцинации имеется небольшая очередь из желающих привиться. Люди соблюдают дистанцию и ждут, когда можно будет получить прививку.

Кирилл Тимошенко также посетил пункт вакцинации, бегло пообщался с местными врачами. Ему рассказали, как организован процесс и какие вакцины имеются в наличии.

Кирилл Тимошенко пообщался с врачами
Кирилл Тимошенко пообщался с врачами

Фото и видео: Таисия Ерохина, "Телеграф"

В это же время на главной площади Харькова готовят к выставке военную технику. Президент Владимир Зеленский, по данным корреспондента "Телеграфа", сейчас находится на Донбассе. В Харьков он должен прибыть ближе к вечерним мероприятиям.

Напомним, ранее мы писали о том, как именно в Украине планируют отметить 30-летие Дня ВСУ и что запланировано в самых крупных городах страны.

Теги:
#Харьков #ТРЦ #Кирилл Тимошенко #Центр вакцинации
Как вакцинируются в ТРЦ "Никольском", проверял Кирилл Тимошенко
Харьков
Харьков накануне приезда Зеленского: проверяют даже пункты вакцинации в ТРЦ (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
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Как вакцинируются в ТРЦ "Никольском", проверял Кирилл Тимошенко
Харьков накануне приезда Зеленского: проверяют даже пункты вакцинации в ТРЦ (фоторепортаж)
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