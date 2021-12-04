Передача военной техники и концерты: как будут праздновать день ВСУ в Украине
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В МОУ рассказали, как будут праздновать день ВСУ.
В понедельник, 6 декабря, Вооруженные силы Украины будут праздновать свою 30-ю годовщину. В связи с этим масштабные мероприятия пройдут в шести городах Украины.
Об этом информирует пресс-служба Минобороны.
В сообщении указано, что мероприятия стартуют в 18:00 и пройдут:
- на площади Свободы в Харькове;
- возле Морского вокзала в Одессе;
- на площади Мира в Краматорске;
- в селе Озерное в Житомирской области;
- возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного во Львове;
- на Михайловской площади в Киеве.
В рамках празднований, эти населенные пункты будут соединены телемостом.
Поздравить военнослужащих в Харьков прибудет президент украины Владимир Зеленский, также с ним будет присутствовать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В Одессе в это время будет находиться министр обороны Алексей Резников.
Во время мероприятий военнослужащим будет передана боевая техника, а после этого в городах начнутся концерты известных исполнителей:
- Друга Ріка в Харькове;
- Pianoбой в Одессе;
- Брутто в Краматорске;
- Скай во Львове;
- Антитіла в Киеве.
Как сообщалось ранее, ЕС выделил 31 миллион евро на оборонные нужды Украины. Ожидается, что они пойдут на медицину, кибербезопасность, инженерную и логистическую технику.
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