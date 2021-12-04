Укр

Передача военной техники и концерты: как будут праздновать день ВСУ в Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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День ВСУ Новость обновлена 04 декабря 2021, 19:53
День ВСУ

В МОУ рассказали, как будут праздновать день ВСУ.

В понедельник, 6 декабря, Вооруженные силы Украины будут праздновать свою 30-ю годовщину. В связи с этим масштабные мероприятия пройдут в шести городах Украины.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

В сообщении указано, что мероприятия стартуют в 18:00 и пройдут:

  • на площади Свободы в Харькове;
  • возле Морского вокзала в Одессе;
  • на площади Мира в Краматорске;
  • в селе Озерное в Житомирской области;
  • возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного во Львове;
  • на Михайловской площади в Киеве.

В рамках празднований, эти населенные пункты будут соединены телемостом.

Поздравить военнослужащих в Харьков прибудет президент украины Владимир Зеленский, также с ним будет присутствовать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В Одессе в это время будет находиться министр обороны Алексей Резников.

Во время мероприятий военнослужащим будет передана боевая техника, а после этого в городах начнутся концерты известных исполнителей:

  • Друга Ріка в Харькове;
  • Pianoбой в Одессе;
  • Брутто в Краматорске;
  • Скай во Львове;
  • Антитіла в Киеве.

Как сообщалось ранее, ЕС выделил 31 миллион евро на оборонные нужды Украины. Ожидается, что они пойдут на медицину, кибербезопасность, инженерную и логистическую технику.

Теги:
#Украина #Киев #Одесса #Харьков #Львов #Житомирская область #Краматорск #ВСУ
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