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Передача військової техніки та концерти: як святкуватимуть день ЗСУ в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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День ЗСУ Новина оновлена 04 грудня 2021, 19:53
День ЗСУ

У МОУ розповіли, як святкуватимуть день ЗСУ.

У понеділок, 6 грудня, Збройні сили України святкуватимуть свою 30-ту річницю. У зв’язку з цим масштабні заходи відбудуться у шести містах України.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

У повідомленні зазначено, що заходи стартують о 18:00 та пройдуть:

  • на площі Свободи у Харкові;
  • біля Морського вокзалу в Одесі;
  • на площі Миру у Краматорську;
  • у селі Озерне у Житомирській області;
  • біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного у Львові;
  • на Михайлівській площі у Києві.

У рамках святкувань ці населені пункти будуть з’єднані телемістом.

Привітати військовослужбовців до Харкова прибуде президент України Володимир Зеленський, також з ним буде присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

В Одесі в цей час перебуватиме міністр оборони Олексій Рєзніков.

Під час заходів військовослужбовцям буде передано бойову техніку, а після цього у містах розпочнуться концерти відомих виконавців:

  • Друга Ріка у Харкові;
  • Pianoбой в Одесі;
  • Брутто у Краматорську;
  • Скай у Львові;
  • Антитіла у Києві.

Як повідомлялося раніше, ЄС виділив 31 мільйон євро на оборонні потреби України. Очікується, що вони підуть на медицину, кібербезпеку, інженерну та логістичну техніку.

Теги:
#Україна #Київ #Одеса #Харків #Львів #Житомирська область #Краматорськ #ЗСУ
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