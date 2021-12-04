Передача військової техніки та концерти: як святкуватимуть день ЗСУ в Україні

У МОУ розповіли, як святкуватимуть день ЗСУ.

У понеділок, 6 грудня, Збройні сили України святкуватимуть свою 30-ту річницю. У зв’язку з цим масштабні заходи відбудуться у шести містах України.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

У повідомленні зазначено, що заходи стартують о 18:00 та пройдуть:

на площі Свободи у Харкові;

біля Морського вокзалу в Одесі;

на площі Миру у Краматорську;

у селі Озерне у Житомирській області;

біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного у Львові;

на Михайлівській площі у Києві.

У рамках святкувань ці населені пункти будуть з’єднані телемістом.

Привітати військовослужбовців до Харкова прибуде президент України Володимир Зеленський, також з ним буде присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

В Одесі в цей час перебуватиме міністр оборони Олексій Рєзніков.

Під час заходів військовослужбовцям буде передано бойову техніку, а після цього у містах розпочнуться концерти відомих виконавців:

Друга Ріка у Харкові;

Pianoбой в Одесі;

Брутто у Краматорську;

Скай у Львові;

Антитіла у Києві.

Як повідомлялося раніше, ЄС виділив 31 мільйон євро на оборонні потреби України. Очікується, що вони підуть на медицину, кібербезпеку, інженерну та логістичну техніку.