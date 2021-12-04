Передача військової техніки та концерти: як святкуватимуть день ЗСУ в Україні
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У МОУ розповіли, як святкуватимуть день ЗСУ.
У понеділок, 6 грудня, Збройні сили України святкуватимуть свою 30-ту річницю. У зв’язку з цим масштабні заходи відбудуться у шести містах України.
Про це інформує пресслужба Міноборони.
У повідомленні зазначено, що заходи стартують о 18:00 та пройдуть:
- на площі Свободи у Харкові;
- біля Морського вокзалу в Одесі;
- на площі Миру у Краматорську;
- у селі Озерне у Житомирській області;
- біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного у Львові;
- на Михайлівській площі у Києві.
У рамках святкувань ці населені пункти будуть з’єднані телемістом.
Привітати військовослужбовців до Харкова прибуде президент України Володимир Зеленський, також з ним буде присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
В Одесі в цей час перебуватиме міністр оборони Олексій Рєзніков.
Під час заходів військовослужбовцям буде передано бойову техніку, а після цього у містах розпочнуться концерти відомих виконавців:
- Друга Ріка у Харкові;
- Pianoбой в Одесі;
- Брутто у Краматорську;
- Скай у Львові;
- Антитіла у Києві.
Як повідомлялося раніше, ЄС виділив 31 мільйон євро на оборонні потреби України. Очікується, що вони підуть на медицину, кібербезпеку, інженерну та логістичну техніку.
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