Рус

Україна отримає від ЄС 31 млн євро на оборонку: куди витратять

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
44
Фінансове вливання підтримає українську армію у боротьбі з агресором Новина оновлена 02 грудня 2021, 15:05
Фінансове вливання підтримає українську армію у боротьбі з агресором

Один із напрямків для освоєння грошей — медицина у ЗСУ

У Європі погодили отримання Україною додаткових фінансів із Європейського фонду забезпечення миру. На підтримку вітчизняної армії країна отримає 31 млн євро.

Про це на своїй сторінці в Twitter у четвер, 2 грудня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", — наголосив дипломат.

За його словами, над питанням отримання додаткових дотацій на посилення оборонної спроможності українці працювали дуже довго. Тепер же старання увінчалися успіхом, що незабаром позначиться на матеріально-технічному стані Збройних Сил.

Як пояснив Кулеба, отриманий пакет допомоги буде використаний у чотирьох напрямках:

  • медицина;
  • мобільність та логістика;
  • інженерія та заходи із розмінування;
  • кібербезпека.

Свою публікацію в мережі Дмитро Кулеба доповнив хештегом #StrongerTogether (#СильніРазом), щоб ще раз продемонструвати тісне співробітництво України та Європейського Союзу.

Нагадаємо, що раніше свою підтримку Україні також пообіцяли і в уряді Канади. У разі загострення на Донбасі або початку повномасштабного наступу Росії ЗСУ отримають підкріплення у вигляді канадських військовослужбовців.

Також "Телеграф" писав про те, коли, на думку спікера української делегації у ТКГ Олексія Арестовича, може статися серйозне загострення у російсько-українській війні.

Теги:
#Україна #Фінанси #Євросоюз #Допомога #Обороноздатність #ЗСУ
Українці знову заплатять за зростання держбюджету
Економіка та Фінанси
Держбюджет-2022: з кишень українців витягнуть десятки мільярдів гривень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українці знову заплатять за зростання держбюджету
Держбюджет-2022: з кишень українців витягнуть десятки мільярдів гривень
Дата публікації
Категорія
В усьому винен новий варіант COVID-19 "Омікрон"
Україна закриває кордони для туристів із деяких держав: повний список
Дата публікації
Категорія
Фінансове вливання підтримає українську армію у боротьбі з агресором
Україна отримає від ЄС 31 млн євро на оборонку: куди витратять
Дата публікації
Категорія
Президент РФ Володимир Путін
"Путін хоче втілити давню мрію": чому Москва уникає переговорів із Зеленським та шукає зустрічі з Байденом
Дата публікації
Категорія
Ініціатором законопроекту є президент
Подвійному громадянству в Україні бути? Зеленський вніс до Ради проєкт закону