Україна отримає від ЄС 31 млн євро на оборонку: куди витратять
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Один із напрямків для освоєння грошей — медицина у ЗСУ
У Європі погодили отримання Україною додаткових фінансів із Європейського фонду забезпечення миру. На підтримку вітчизняної армії країна отримає 31 млн євро.
Про це на своїй сторінці в Twitter у четвер, 2 грудня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", — наголосив дипломат.
За його словами, над питанням отримання додаткових дотацій на посилення оборонної спроможності українці працювали дуже довго. Тепер же старання увінчалися успіхом, що незабаром позначиться на матеріально-технічному стані Збройних Сил.
Як пояснив Кулеба, отриманий пакет допомоги буде використаний у чотирьох напрямках:
- медицина;
- мобільність та логістика;
- інженерія та заходи із розмінування;
- кібербезпека.
Свою публікацію в мережі Дмитро Кулеба доповнив хештегом #StrongerTogether (#СильніРазом), щоб ще раз продемонструвати тісне співробітництво України та Європейського Союзу.
Нагадаємо, що раніше свою підтримку Україні також пообіцяли і в уряді Канади. У разі загострення на Донбасі або початку повномасштабного наступу Росії ЗСУ отримають підкріплення у вигляді канадських військовослужбовців.
Також "Телеграф" писав про те, коли, на думку спікера української делегації у ТКГ Олексія Арестовича, може статися серйозне загострення у російсько-українській війні.
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