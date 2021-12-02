Україна отримає від ЄС 31 млн євро на оборонку: куди витратять

Один із напрямків для освоєння грошей — медицина у ЗСУ

У Європі погодили отримання Україною додаткових фінансів із Європейського фонду забезпечення миру. На підтримку вітчизняної армії країна отримає 31 млн євро.

Про це на своїй сторінці в Twitter у четвер, 2 грудня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", — наголосив дипломат.

За його словами, над питанням отримання додаткових дотацій на посилення оборонної спроможності українці працювали дуже довго. Тепер же старання увінчалися успіхом, що незабаром позначиться на матеріально-технічному стані Збройних Сил.

Як пояснив Кулеба, отриманий пакет допомоги буде використаний у чотирьох напрямках:

медицина;

мобільність та логістика;

інженерія та заходи із розмінування;

кібербезпека.

Свою публікацію в мережі Дмитро Кулеба доповнив хештегом #StrongerTogether (#СильніРазом), щоб ще раз продемонструвати тісне співробітництво України та Європейського Союзу.

Нагадаємо, що раніше свою підтримку Україні також пообіцяли і в уряді Канади. У разі загострення на Донбасі або початку повномасштабного наступу Росії ЗСУ отримають підкріплення у вигляді канадських військовослужбовців.

Також "Телеграф" писав про те, коли, на думку спікера української делегації у ТКГ Олексія Арестовича, може статися серйозне загострення у російсько-українській війні.