Укр

Украина получит от ЕС 31 млн евро на оборонку: куда потратят

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Финансовое вливание поддержит украинскую армию в борьбе с агрессором Новость обновлена 02 декабря 2021, 15:05
Финансовое вливание поддержит украинскую армию в борьбе с агрессором

Одно из направлений для освоения денег — медицина в ВСУ

В Европе согласовали получение Украиной дополнительных финансов из Европейского фонда обеспечения мира. На поддержку отечественной армии страна получит 31 миллион евро.

Об этом на своем аккаунте в Twitter в четверг, 2 декабря, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Высоко ценим этот шаг, который в который раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС", — подчеркнул дипломат.

По его словам, над вопросом получения дополнительных дотаций на усиление оборонной способности украинцы работали весьма долго. Теперь же старания обернулись успехом, что вскоре отобразиться на материально-техническом состоянии Вооруженных Сил.

Как объяснил Кулеба, полученный пакет помощи будет использован в сразу четырех направлениях:

  • медицина;
  • мобильность и логистика;
  • инженерия и процессы разминирования;
  • кибербезопасность.

Свою публикацию в сети Дмитрий Кулеба дополнил хэштегом #StrongerTogether (#СильныВместе), чтобы еще раз продемонстрировать тесное сотрудничество Украины и Европейского Союза.

Напомним, что ранее свою поддержку Украине также пообещали и в правительстве Канады. В случае обострения на Донбассе или начала полномасштабного наступления России ВСУ получат подкрепление в виде канадских военнослужащих.

Также "Телеграф" писал о том, когда, по мнению спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, может произойти серьезное обострение в российско-украинской войне.

Теги:
#Украина #Финансы #Евросоюз #Помощь #Обороноспособность #ВСУ
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