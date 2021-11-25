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У разі російського наступу: Україна може отримати допомогу від Канади

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Наразі на території України знаходиться близько двох сотень канадських військових Новина оновлена 25 листопада 2021, 07:35
Наразі на території України знаходиться близько двох сотень канадських військових

Уряд Канади має два основні варіанти для підтримки України від агресії Росії

У Канаді готуються збільшити свою допомогу Україні у військовому плані, якщо повноцінне вторгнення російських військ таки станеться. Така інформація з’явилася після чергового загострення на Донбасі, в результаті якого постраждав один із українських КПВВ.

Про два ймовірні варіанти розвитку подій повідомило канадське видання The Globe and Mail, посилаючись на власні джерела.

Стверджується, що різноманітні варіанти розробляються в уряді, за безпосередньої участі у цьому очільниці Міноборони Канади Аніти Ананд. В першу чергу, Україна може отримати від іноземної держави "кількісну" допомогу — у вигляді кількох сотень військовослужбовців, які нестимуть службу на території нашої країни.

Також є і варіант посилення саме технічної бази української армії. Для цього від Канади можна чекати або військового корабля у Чорному морі, або ж переміщення із Румунії кількох винищувачів CF-18.

Поширення інформації про посилення підтримки України Канадою може бути кроком у перевірці реакції Росії на готовність іноземних партнерів нашої держави допомогти під час загострення конфлікту.

Додамо, що нині в Україні перебуває близько двох сотень представників канадської армії. Здебільшого, вони знаходяться на Сході, де проводять навчання українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як у Путіна відреагували на ймовірність початку повноцінної війни з Україною.

Теги:
#Україна #Росія #Канада #Війна
Наразі на території України знаходиться близько двох сотень канадських військових
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У разі російського наступу: Україна може отримати допомогу від Канади
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