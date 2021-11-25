В случае российского наступления: Украина может получить помощь от Канады

Правительство Канады имеет два основных варианта поддержки Украины от агрессии России

В Канаде готовятся увеличить свою помощь Украине в военном плане, если полноценное вторжение российских войск все-таки произойдет. Такая информация появилась после очередного обострения на Донбассе, в результате которого пострадал один из украинских КПВВ.

О двух возможных вариантах развития событий сообщило канадское издание The Globe and Mail, ссылаясь на собственные источники.

Утверждается, что различные варианты разрабатываются в правительстве при непосредственном участии в этом главе Минобороны Канады Аниты Ананд. В первую очередь Украина может получить от иностранного государства "количественную" помощь — в виде нескольких сотен военнослужащих, которые будут нести службу на территории нашей страны.

Также есть вариант усиления именно технической базы украинской армии. Для этого от Канады можно ожидать либо военного корабля в Черном море, либо перемещения из Румынии нескольких истребителей CF-18.

Распространение информации об усилении поддержки Украины Канадой, вероятно, является шагом для проверки реакции России на готовность иностранных партнеров нашего государства помочь при обострении конфликта.

Добавим, что в настоящее время в Украине находится около двухсот представителей канадской армии. В основном они находятся на Востоке, где проводят обучение украинских военнослужащих.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как у Путина отреагировали на вероятность начала полноценной войны с Украиной.