Укр

У Путина ответили на слухи о полномасштабной войне России и Украины

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
158
В разведке США доложили, что атаковать Украину может 100-тысячная армия РФ Новость обновлена 22 ноября 2021, 14:12
В разведке США доложили, что атаковать Украину может 100-тысячная армия РФ

В Кремле назвали публикации об агрессии России "вбросом" США

Вслед за публикацией данных разведки США о том, каким образом Россия может начать полномасштабную войну в Украине, в Кремле разразились критикой в адрес Запада и "перевели стрелки" на нашу страну.

По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, которого цитируют местные СМИ, западные страны якобы начали информкампанию против РФ и хотят представить их страну как угрозу Украине. Все эти публикации спикер назвал "вбросом" США. 

Песков заявил, что в своем роде это "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

 "Имеются в виду агрессивные (помыслы — ред.) в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами", — пояснил пресс-секретарь Путина, уверяя, что "атаки" якобы ведет не Россия, а Запад и Украина.

Напомним, что, по информации западного агентства Bloomberg, которое ссылается на источники в разведке, атака на Украину может произойти через российскую границу, Беларусь и оккупированный Крым. Причем участвовать в ней могут авиация и примерно 100 батальонных тактических групп — это около 100 000 солдат, готовых "атаковать на пересеченной местности и в условиях холода".

Напомним, о возможном вторжении России в Украину все чаще говорят военные эксперты и украинские чиновники

Теги:
#США #Россия #Дмитрий Песков #Вторжение в Украину
Зарплаты в Украине остаются одними из самых низких в Европе
Деньги
Рост минималки до 6500 грн: забота о народе или очередной популизм
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зарплаты в Украине остаются одними из самых низких в Европе
Рост минималки до 6500 грн: забота о народе или очередной популизм
Дата публикации
Категория
Вакцинация в Украине
Список профессий для обязательной вакцинации COVID-19 расширят: кто и когда в него войдет
Дата публикации
Категория
Нападающий утверждал, что девочка является его женой
В Полтаве прохожие отбили у насильника 16-летнюю жертву: детали и видео
Дата публикации
Категория
Вакцинация от коронавируса
Тотальная вакцинация? Минздрав планирует изменить правила для "желтой" зоны карантина
Дата публикации
Категория
Михаил Саакашвили
Саакашвили могут потребоваться психиатр и психолог: подробности