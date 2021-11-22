У Путина ответили на слухи о полномасштабной войне России и Украины
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В Кремле назвали публикации об агрессии России "вбросом" США
Вслед за публикацией данных разведки США о том, каким образом Россия может начать полномасштабную войну в Украине, в Кремле разразились критикой в адрес Запада и "перевели стрелки" на нашу страну.
По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, которого цитируют местные СМИ, западные страны якобы начали информкампанию против РФ и хотят представить их страну как угрозу Украине. Все эти публикации спикер назвал "вбросом" США.
Песков заявил, что в своем роде это "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".
"Имеются в виду агрессивные (помыслы — ред.) в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами", — пояснил пресс-секретарь Путина, уверяя, что "атаки" якобы ведет не Россия, а Запад и Украина.
Напомним, что, по информации западного агентства Bloomberg, которое ссылается на источники в разведке, атака на Украину может произойти через российскую границу, Беларусь и оккупированный Крым. Причем участвовать в ней могут авиация и примерно 100 батальонных тактических групп — это около 100 000 солдат, готовых "атаковать на пересеченной местности и в условиях холода".
Напомним, о возможном вторжении России в Украину все чаще говорят военные эксперты и украинские чиновники.
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