У Путіна відповіли на чутки про повномасштабну війну Росії та України

У Кремлі назвали публікації про агресію Росії "вкиданням" США

Слідом за публікацією даних розвідки США про те, яким чином Росія може розпочати повномасштабну війну в Україні, у Кремлі вибухнули критикою на адресу Заходу і "перевели стрілки" на нашу країну.

За словами прес-секретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова, якого цитують місцеві ЗМІ, західні країни нібито розпочали інформкампанію проти РФ і хочуть представити їхню країну як загрозу Україні. Всі ці публікації спікер назвав "вкиданням" США.

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Пєсков заявив, що у своєму роді це "камуфляж для прикриття агресивних помислів, які можуть мати місце у Києві".

"Маються на увазі агресивні (помисли — ред.) щодо можливого бажання вирішити проблему південного сходу силовими методами", — пояснив прес-секретар Путіна, запевняючи, що "атаки" нібито веде не Росія, а Захід і Україна.

Нагадаємо, що, за інформацією західного агентства Bloomberg, яке посилається на джерела у розвідці, атака на Україну може статися через російський кордон, Білорусь та окупований Крим. Причому брати участь у ній можуть авіація та приблизно 100 батальйонних тактичних груп — це близько 100 000 солдатів, готових "атакувати на пересіченій місцевості та в умовах холоду".

Нагадаємо, про можливе вторгнення Росії в Україну все частіше говорять військові експерти та українські чиновники.