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Харків напередодні приїзду Зеленського: перевіряють навіть пункти вакцинації в ТРЦ (фоторепортаж)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова, Таїсія Єрохіна
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Як вакцинуються у ТРЦ "Нікольський", перевіряв Кирило Тимошенко Новина оновлена 06 грудня 2021, 13:53
Як вакцинуються у ТРЦ "Нікольський", перевіряв Кирило Тимошенко

У "Нікольському" не поспішають виконувати всі карантинні вимоги

У рамках відзначення 30-річчя Дня Збройних сил України Харків 6 грудня відвідає президент Володимир Зеленський. Самого главу держави очікують ближче до вечора, однак у місті вже знаходяться представники Офісу президента, зокрема заступника керівника ВП Кирило Тимошенко.

Кореспондент "Телеграфа" побував у ТРЦ "Нікольський", де Тимошенко відвідав один із місцевих центрів вакцинації від коронавірусу.

Вхід до ТРЦ
Вхід до ТРЦ
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Гостей зі столиці зустріли різдвяною атмосферою

На вході до ТРЦ, незважаючи на посилення правил для "жовтих" зон карантину з 6 грудня, не перевіряють наявність сертифікату чи тесту. Але зазначимо, що більшість відвідувачів знаходяться усередині будівлі в масках.

На вході в сам пункт вакцинації є невелика черга з бажаючих щепитися. Люди дотримуються дистанції і чекають, коли можна буде отримати щеплення.

Кирило Тимошенко також відвідав пункт вакцинації, швидко поспілкувався з місцевими лікарями. Йому розповіли, як організований процес і які вакцини є в наявності

Кирило Тимошенко поспілкувався з лікарями
Кирило Тимошенко поспілкувався з лікарями

Фото і відео: Таїсія Єрохіна, "Телеграф"

На головній площі Харкова готують до виставки військову техніку. Президент Володимир Зеленський, за даними кореспондента "Телеграфа", наразі перебуває на Донбасі. До Харкова він має прибути ближче до вечірніх заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як саме в Україні планують відзначити 30-річчя Дня ЗСУ та що заплановано у найбільших містах країни.

Теги:
#Харків #ТРЦ #Кирило Тимошенко #Центр вакцинації
Як вакцинуються у ТРЦ "Нікольський", перевіряв Кирило Тимошенко
Харків
Харків напередодні приїзду Зеленського: перевіряють навіть пункти вакцинації в ТРЦ (фоторепортаж)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як вакцинуються у ТРЦ "Нікольський", перевіряв Кирило Тимошенко
Харків напередодні приїзду Зеленського: перевіряють навіть пункти вакцинації в ТРЦ (фоторепортаж)
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