Где и когда можно будет сделать прививку против COVID-19 во время праздников в Украине

К концу года власти надеются достичь цифры в 30 миллионов прививок от коронавируса

В Украине планируют не прекращать кампанию по вакцинации против коронавируса в праздничные дни.

Об этом сказал во время рабочего визита в Харьковскую область заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Телеграф".

По его словам, украинцы, скорее всего, смогут привиться и в течение новогодних и рождественских праздников.

"Сейчас вместе с Министерством здравоохранения, руководителями областей разрабатываем план по вакцинации в праздничные дни, чтобы все центры вакцинации работали и люди могли прийти и провакцинироваться", — сообщил Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко отметил, что на сегодняшний день в Украине сделано более 20 миллионов прививок против ковида.

"Мы хотим за оставшиеся дни в декабре дойти, может, и до цифры в 30 миллионов прививок. Ведь это — защита украинцев", — добавил заместитель Ермака.

Следует отметить, что уже с четверга, 9 декабря, в Украине должен расшириться список профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы против коронавируса. Среди них — работники "Укрзализныци" и "Укрпочты".

Также "Телеграф" сообщал о том, кто может получить тысячу гривен за прививку от COVID-19 и на какие нужды можно будет использовать эти деньги.