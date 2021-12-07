Укр

Жесткий карантин в действии: часть Украины "выпустили" с локдауна, но правила остались строгими

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Некоторые украинцы могут позабыть о "красной" зоне, но не о правилах, которые действовали в ней ранее Новость обновлена 07 декабря 2021, 08:15
Некоторые украинцы могут позабыть о "красной" зоне, но не о правилах, которые действовали в ней ранее

Локдаун для Киева и некоторых областей завершен, но некоторые "красные" требования для них все же оставят

Накануне в Украине ужесточили карантин, а уже 7 декабря столица и еще 8 регионов выходят с локдауна, отправляясь из "красной" в "желтую" зону. И если ранее это означало бы существенное ослабление ограничений в связи с коронавирусом, теперь же в стране действуют новые строгие порядки. 

Согласно заявлению министра Кабмина Олега Немчинова, спецкомиссия выводит из "красной" зоны Киев и такие области:

  • Донецкую,
  • Днепропетровскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Луганскую,
  • Львовскую,
  • Одесскую,
  • Ровенскую,
  • Херсонскую.

Уже сейчас они официально стали "желтыми", но людям следует помнить о ее особенностях. 

Табу в "желтой" зоне карантина

В Минздраве не устают напоминать: правила касаются только невакцинированных от ковида украинцев, у которых нет соответствующих сертификатов. 

В числе запретов:

  • работа учебных заведений, где весь персонал (100%) не получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19;
  • все общественные заведения (пустят только тех, кто вакцинирован минимум 1 прививкой от COVID-19 и может продемонстрировать "желтый" сертификат или справку 063/о);
  • гостиницы, кинотеатры, заведения культуры и спортзалы (по ковид-сертификату, отрицательному тесту на коронавирус, который действует только 72 часа, или COVID-сертификату о выздоровлении);
  • проведение массовых мероприятий (исключение — только для аттестации школьников и студентов);
  • межобластные и международные перевозки.

Где ситуация обстоит хуже всего

"Красными" областями, где ситуация с коронавирусом все никак не стабилизируется, на момент выхода новости остаются:

  • Запорожская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Житомирская,
  • Киевская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Волынская,
  • Черкасская,
  • Винницкая области.

Более подробно о том, чем же отличается "красная" и "желтая" зоны карантина, предлагаем узнать в нашей инфографике.

Отметим, что карантинные правила ужесточили в связи с обнаружением нового варианта COVID-19 под названием "Омикрон". И хотя в Украине его пока не зарегистрировано, власти страны закрыли границы для туристов из некоторых иностранных государств.

При этом в соседней Румынии уже зафиксировано первый случай заболевания "Омикроном". Все, что известно об этой мутации коронавируса, мы подробно рассказывали в нашем материале.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Карантин в Украине #Локдаун
Некоторые украинцы могут позабыть о "красной" зоне, но не о правилах, которые действовали в ней ранее
Общество
Жесткий карантин в действии: часть Украины "выпустили" с локдауна, но правила остались строгими
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Некоторые украинцы могут позабыть о "красной" зоне, но не о правилах, которые действовали в ней ранее
Жесткий карантин в действии: часть Украины "выпустили" с локдауна, но правила остались строгими
Дата публикации
Категория
Золотой газ - 10 гривен за куб, не считая потребления
Украинцев хотят заставить платить за доставку газа более 10 тысяч гривен в год: откуда такие цифры?
Дата публикации
Категория
ВСУ готовы достойно ответить российском агрессору
"Путин готов открыто воевать с Украиной": генерал ответил, какой "прием" могут оказать наши военные россиянам
Дата публикации
Категория
"Козак-2М1"
Танки, бронемашины и самолеты: украинские военные получили новую боевую технику (фото)
Дата публикации
Категория
Александр Мамай
"Брат на брата": мэр Полтавы Мамай отличился высказыванием о войне между США и Россией в Украине (видео)