Жесткий карантин в действии: часть Украины "выпустили" с локдауна, но правила остались строгими

Локдаун для Киева и некоторых областей завершен, но некоторые "красные" требования для них все же оставят

Накануне в Украине ужесточили карантин, а уже 7 декабря столица и еще 8 регионов выходят с локдауна, отправляясь из "красной" в "желтую" зону. И если ранее это означало бы существенное ослабление ограничений в связи с коронавирусом, теперь же в стране действуют новые строгие порядки.

Согласно заявлению министра Кабмина Олега Немчинова, спецкомиссия выводит из "красной" зоны Киев и такие области:

Донецкую,

Днепропетровскую,

Ивано-Франковскую,

Луганскую,

Львовскую,

Одесскую,

Ровенскую,

Херсонскую.

Уже сейчас они официально стали "желтыми", но людям следует помнить о ее особенностях.

Табу в "желтой" зоне карантина

В Минздраве не устают напоминать: правила касаются только невакцинированных от ковида украинцев, у которых нет соответствующих сертификатов.

В числе запретов:

работа учебных заведений, где весь персонал (100%) не получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19;

все общественные заведения (пустят только тех, кто вакцинирован минимум 1 прививкой от COVID-19 и может продемонстрировать "желтый" сертификат или справку 063/о);

гостиницы, кинотеатры, заведения культуры и спортзалы (по ковид-сертификату, отрицательному тесту на коронавирус, который действует только 72 часа, или COVID-сертификату о выздоровлении);

проведение массовых мероприятий (исключение — только для аттестации школьников и студентов);

межобластные и международные перевозки.

Где ситуация обстоит хуже всего

"Красными" областями, где ситуация с коронавирусом все никак не стабилизируется, на момент выхода новости остаются:

Запорожская,

Сумская,

Николаевская,

Житомирская,

Киевская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Волынская,

Черкасская,

Винницкая области.

Более подробно о том, чем же отличается "красная" и "желтая" зоны карантина, предлагаем узнать в нашей инфографике.

Отметим, что карантинные правила ужесточили в связи с обнаружением нового варианта COVID-19 под названием "Омикрон". И хотя в Украине его пока не зарегистрировано, власти страны закрыли границы для туристов из некоторых иностранных государств.

При этом в соседней Румынии уже зафиксировано первый случай заболевания "Омикроном". Все, что известно об этой мутации коронавируса, мы подробно рассказывали в нашем материале.