Жесткий карантин в действии: часть Украины "выпустили" с локдауна, но правила остались строгими
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Локдаун для Киева и некоторых областей завершен, но некоторые "красные" требования для них все же оставят
Накануне в Украине ужесточили карантин, а уже 7 декабря столица и еще 8 регионов выходят с локдауна, отправляясь из "красной" в "желтую" зону. И если ранее это означало бы существенное ослабление ограничений в связи с коронавирусом, теперь же в стране действуют новые строгие порядки.
Согласно заявлению министра Кабмина Олега Немчинова, спецкомиссия выводит из "красной" зоны Киев и такие области:
- Донецкую,
- Днепропетровскую,
- Ивано-Франковскую,
- Луганскую,
- Львовскую,
- Одесскую,
- Ровенскую,
- Херсонскую.
Уже сейчас они официально стали "желтыми", но людям следует помнить о ее особенностях.
Табу в "желтой" зоне карантина
В Минздраве не устают напоминать: правила касаются только невакцинированных от ковида украинцев, у которых нет соответствующих сертификатов.
В числе запретов:
- работа учебных заведений, где весь персонал (100%) не получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19;
- все общественные заведения (пустят только тех, кто вакцинирован минимум 1 прививкой от COVID-19 и может продемонстрировать "желтый" сертификат или справку 063/о);
- гостиницы, кинотеатры, заведения культуры и спортзалы (по ковид-сертификату, отрицательному тесту на коронавирус, который действует только 72 часа, или COVID-сертификату о выздоровлении);
- проведение массовых мероприятий (исключение — только для аттестации школьников и студентов);
- межобластные и международные перевозки.
Где ситуация обстоит хуже всего
"Красными" областями, где ситуация с коронавирусом все никак не стабилизируется, на момент выхода новости остаются:
- Запорожская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Житомирская,
- Киевская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Волынская,
- Черкасская,
- Винницкая области.
Более подробно о том, чем же отличается "красная" и "желтая" зоны карантина, предлагаем узнать в нашей инфографике.
Отметим, что карантинные правила ужесточили в связи с обнаружением нового варианта COVID-19 под названием "Омикрон". И хотя в Украине его пока не зарегистрировано, власти страны закрыли границы для туристов из некоторых иностранных государств.
При этом в соседней Румынии уже зафиксировано первый случай заболевания "Омикроном". Все, что известно об этой мутации коронавируса, мы подробно рассказывали в нашем материале.
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