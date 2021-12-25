В Украине внедряется двойная проверка ПЦР-теста, но не для всех: подробности

Минздрав вводит двойную проверку ПЦР-теста из-за "Омикрона"

С появлением обновленной мутации коронавируса и сверхбыстрого распространения "Омикрона" подавляющее число стран Европейского союза начало вводить усиленные карантинные ограничения, в частности это касается пересечения границы для путешествующих иностранцев. В Украине также решили последовать примеру соседей и внедрить дополнительную меру в виде двойной проверки ПЦР-тестов при въезде в страну.

Как сообщает Telegram-канал Михаила Радуцкого, в Украине пока не планируется изменение правил пересечения границы, но для более эффективного выявления "Омикрона" и задержки его распространения среди ее жителей частично изменят правила для отдельных групп граждан.

Кого обяжут проходить двойную проверку?

Пациентов, проживающих на территориях, где уже обнаружена мутированная болезнь.

Лиц с бессимптомным (атипичным) проявлением коронавируса или "переживающих" инфицирование тяжелее всего.

Граждан, прибывших из других стран. Сначала их образцы будут проверять с помощью тест-систем на штамм "Дельта", и если он окажется отрицательным, то к пациенту будет применено полное секвенирование для определения штамма коронавируса.

Также отмечается, что по-прежнему иностранцы, пересекающие границу, обязаны предъявлять сертификаты о ковид-прививке или результатах негативных ПЦР-тестов.

Категорически запрещается въезд в страну гражданам, прибывшим из следующих стран:

Южно-Африканская Республика,

Республика Ботсвана,

Республика Зимбабве,

Республика Намибия,

Королевство Лесото,

Королевств Эсватини,

Республика Малави.

Также это касается лиц, которые находились на территории вышеуказанных стран не менее семи дней в течение последних двух недель.

Украинцы, которые находились на этих территориях более недели, при возвращении в Украину должны пройти 14-дневную самоизоляцию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за того, что беременные женщины остались за пределами испытаний коронавирусной вакцины на ранних стадиях, они сейчас наиболее уязвимы к новому мутированному штамму "Омикрона".