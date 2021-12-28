В США заявили об опасности инсультов у детей после штамма "Омикрон": что известно

Предыдущий штамм "Дельта" вызвал рекордное заражение коронавирусом среди детей. При этом новая мутация "Омикрон" может стать еще более опасной, считают медики.

В США, где новый штамм коронавируса "Омикрон" стал доминирующим, врачи отмечают большее количество госпитализаций среди детей. В разных регионах страны уровень вырос на 35% в среднем, в одном из крупнейших городов — Нью-Йорке — в пять раз в декабре. Кроме новогодних праздников высокой детской заболеваемости способствуют особенности нового штамма.

Об этом пишет CNN.

Медики отмечают растущее количество госпитализаций в педиатрии. Большинство тех, кто оказался в больнице, не были привиты или не закончили курс иммунизации. "Корону" стали чаще выявлять тесты даже у тех, кто не имел симптомов. Врачи заметили, что еще одной причиной увеличения количества больных, кроме более высокой степени распространения штамма, может стать отсутствие строгой изоляции.

Среди мишеней вируса — дети всех возрастов. Особую опасность несет одна из "побочек" вируса — мультисистемный воспалительный синдром, когда проблемы сердца и внутренних органов проявляются у детей, ранее не имевших какого-либо серьезного заболевания. Отметим, во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что этот синдром может привести к инсульту у людей младше 19 лет.

Не все случаи коронавируса у детей протекают в тяжелой форме и нуждаются в больничном лечении, но врачи в США стали чаще выявлять "ковид" при тестах для других потребностей, — сообщают медики. Эта тенденция относится и к взрослым. В Вашингтоне, например, отчитываются о 48% положительных тестов против 17% ранее, в предыдущие волны вируса.

Ранее "Телеграф" писал, что у вакцинированных пациентов при заражении "Омикроном" проявляются желудочные симптомы — от потери аппетита до рвоты. Также напомним, что все привитые от коронавируса в 2021 году украинцы смогут пройти повторный курс иммунизации в 2022 году.