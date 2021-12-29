В Украине более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19 и летальных исходов за сутки - статистика на 28 декабря
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Статистика по коронавирусу за прошедшие сутки сильно ухудшилась
За прошедшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксировано 5 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем вдвое больше, чем днем ранее.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в среду утром.
Среди новых подтвержденных случаев 353 детей и 98 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 153 человека (днем ранее 944);
- летальных исходов – 307 (накануне — 134) ;
- выздоровело – 12 352 человека (днем ранее 4 789);
- были вакцинированы против COVID-19 131 129 человек (первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1290 человек).
Как и ранее, лидирует по суточной заболеваемости Киев (1113), за ним следуют Одесская (642) и Донецкая (443) области.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 654 690 человек;
- выздоровело – 3 449 880 человек;
- летальных исходов – 95 412;
- с начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек (из них получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек).
Как сообщалось, ранее власти Киева сообщили, что в городе уже фиксируются случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
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