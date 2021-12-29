В Украине более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19 и летальных исходов за сутки - статистика на 28 декабря

Статистика по коронавирусу за прошедшие сутки сильно ухудшилась

За прошедшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксировано 5 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем вдвое больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в среду утром.

Среди новых подтвержденных случаев 353 детей и 98 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 153 человека (днем ранее 944);

человека (днем ранее 944); летальных исходов – 307 (накануне — 134) ;

(накануне — 134) ; выздоровело – 12 352 человека (днем ранее 4 789);

человека (днем ранее 4 789); были вакцинированы против COVID-19 131 129 человек (первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1290 человек).

Как и ранее, лидирует по суточной заболеваемости Киев (1113), за ним следуют Одесская (642) и Донецкая (443) области.

Читайте также: Категория Новости США В США заявили об опасности инсультов у детей после штамма "Омикрон": что известно Предыдущий штамм "Дельта" вызвал рекордное заражение коронавирусом среди детей. При этом новая мутация "Омикрон" может стать еще более опасной, считают медики.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 654 690 человек;

человек; выздоровело – 3 449 880 человек;

человек; летальных исходов – 95 412 ;

; с начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек (из них получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек).

Как сообщалось, ранее власти Киева сообщили, что в городе уже фиксируются случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".